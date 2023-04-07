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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 7 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları!

07.04.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları haftanın son işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan bugün gram altın 1.242,29 TL alış, 1.242,98 TL satış fiyatından, Cumhuriyet altını ise 8.260,00 TL alış, 8.341,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 7 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 7 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları!

Dolar ve euro fiyatları 7 Nisan 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Güncel dolar ve euro fiyatları için yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte 7 Nisan 2023 Cuma gününün güncel dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.2542 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2521 liradan, satış fiyatı ise 19.2564 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.01'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.0231 TL'den yapan euro şu anda 21.0151 TL alış ve 21.0312 TL satış fiyatına sahip.

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