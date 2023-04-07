Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 7 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları!

Dolar ve euro fiyatları 7 Nisan 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Güncel dolar ve euro fiyatları için yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte 7 Nisan 2023 Cuma gününün güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.2542 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2521 liradan, satış fiyatı ise 19.2564 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.01'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.0231 TL'den yapan euro şu anda 21.0151 TL alış ve 21.0312 TL satış fiyatına sahip.



