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Dolar ne kadar olur? Dolar yükselir mi? İşte yorumları

22.05.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar olur? yükselen dolar kurunun ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Pek çok piyasayı doğrudan etkileyen dolar kuru hakkında "dolar yükselir mi, düşer mi?" sorularına yanıt aranıyor. Son olarak 8.42'yi gören doların akıbeti merak ediliyor. İşte, dolar kuru hakkında yorumlar...

Dolar ne kadar olur? Dolar yükselir mi? İşte yorumları

Son dönemlerde yükselişe geçen dolar kurundan etkilenene veya dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, dolar yükselir mi düşer mi? sorusunu araştırıyor. Piyasaları yakından takip edenler, güncel dolar yorumları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, dolar daha fazla yükselir mi? Dolar tahminen kaçı görür? İşte, detaylar...

DOLAR YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Son zamanlarda yükselişte olan dolar ile ilgili beklentiler şu yönde ilerliyor. 5 Mayıs 2021 tarihinde TCMB’nın anketleri sonucunda yıl sonu dolar kurunun tahmini 8.57’den 8.71 liraya yükseltildi. Şuan dolar kuru 8.42 civarında seyderiyor ve TCMB’nın tahminleri doğrultusunda TL’nın dolar karşısındaki değer kaybının devam edeceği anlaşılıyor.

Son bir yılda %23.51 değer kaybeden Türk lirası, dolar endeksinin geri çekilmesine rağmen bu durum kura yansımıyor. Riskli durumlar olması sebebiyle yatırımcılar döviz tutmayı daha çok tercih ediyorlar. Test edilecek olan noktalar yani direnç noktaları ise şu şekilde olduğu tahmin ediliyor:

Dolar kuru için direnç noktaları olarak 8.45-8.50-8.57 noktaları olmakla birlikte 8.37-8.30-8.22 noktaları ise destek noktası olarak tahmin ediliyor.

Vakıf Yatırım’ın hazırladığı teknik analize göre bayramlardan kaynaklı bir likidite probleminden dolayı yükseldiğini ve realizasyon yaşanabileceğini eklerken, 8.50 noktasının ana direnç noktası olduğunu ve 8.25 altıına inmedikçe kısa vadede dolar/tl kurunun yukarı yönlü ilerleyeceği ön görülüyor.

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