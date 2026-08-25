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Edirne'de ayçiçeği hasadı umutlu başladı

Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de hasat başladı.

Edirne'de ayçiçeği hasadı umutlu başladı

Mart ayının sonunda toprakla buluşturulan ayçiçeklerinde olgunlaşan ürünlerin hasadına biçerdöverlerle başlandı. Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık alanda yetiştirilen ayçiçeğinde hasat çalışmalarının yaklaşık 1,5 ay sürmesi bekleniyor.

Karabulut köyünde tarlalara giren biçerdöverler, sezonun ilk ayçiçeği hasadını gerçekleştirmeye başladı. Çiftçi Cem Yılmaz da ilk hasadı yapan üreticiler arasında yer aldı.

Edirne de ayçiçeği hasadı umutlu başladı 1

BU YIL VERİMİN DAHA YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR

Tarlasındaki ayçiçeklerini biçerdöverle hasat eden Yılmaz, bu sezon verimin önceki iki yıla kıyasla daha iyi göründüğünü söyledi.

Yılmaz, “Bu seneki verim, göründüğü kadarıyla geçtiğimiz iki senedeki kuraklığın verdiği açığı kapatacak gibi. Ancak bu da bölgeye göre değişiyor. Yaz yağmurları bu sene de düşüktü. Ama kışın çok bol yağmurlu geçmesinden dolayı bazı bölgelerdeki verim bu sene biraz yüksek.” dedi.

Geçen yılın oldukça kurak geçtiğini hatırlatan Yılmaz, bu yıl dekara ortalama 200 kilogram civarında ürün alınmasını beklediklerini belirtti.

Edirne de ayçiçeği hasadı umutlu başladı 2

ÇİFTÇİLERİN HASAT SEVİNCİ

Bölgede ayçiçeği hasadının yeni başladığını belirten çiftçi Hayrullah Hüdaverdi de sezonun ilk hasadını gerçekleştiren üreticiler arasında olduğunu ifade etti.

Hüdaverdi, önceki iki sezonla kıyaslandığında bu yıl daha iyi bir verim beklediklerini dile getirerek, “Şu anda biçtiklerimizden de bunu görüyor ve hissediyoruz. Bu da biz çiftçilerin mutlu olmasına sebep oluyor. İnşallah bütün çiftçilerin sezonu böyle hayırlı ve bereketli geçer. Herkese hayırlı hasatlar diliyorum.” diye konuştu.

Kent genelindeki ayçiçeği hasadının, ürünlerin olgunlaşma durumuna bağlı olarak diğer köy ve ilçelerde de sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne ayçiçeği hasat
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