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Türk tohumculuğu Asya ile Avrupa arasında büyüyor

Asya Pasifik Tohumcular Birliği Başkanı Teck Wah Koh, Türkiye’nin stratejik konumu ve üretim imkanlarıyla tohumculukta önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin 117 ülkeye tohum ihraç ettiğini söyleyen Koh, Antalya’da düzenlenecek ASC 2026’ya yaklaşık 2 bin katılımcı beklendiğini açıkladı.

Türk tohumculuğu Asya ile Avrupa arasında büyüyor

Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) Yönetim Kurulu Başkanı Teck Wah Koh, Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumu, uygun iklim şartları ve geniş tohum yetiştirme alanları sayesinde tohumculuk açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Koh, Türkiye’de sektörün son yıllardaki gelişimini ise “heyecan verici” olarak değerlendirdi.

Koh, APSA’nın Türkiye Tohumcular Birliği ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde 1-5 Aralık tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceği “Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi” (ASC 2026) için kente geldi. Kongrenin hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Koh, organizasyon için önemli bir hazırlık sürecinin geride bırakıldığını söyledi.

Türk tohumculuğu Asya ile Avrupa arasında büyüyor 1

KONGREYE YAKLAŞIK 2 BİN KATILIMCI BEKLENİYOR

Kongreye yönelik ilginin yüksek olduğunu ifade eden Koh, şu ana kadar yaklaşık 1000 delegenin kayıt yaptırdığını açıkladı. Antalya’daki organizasyona toplamda yaklaşık 2 bin kişinin katılmasının beklendiğini belirten Koh, ASC 2026’nın APSA’nın bugüne kadar düzenlediği en büyük kongrelerden biri olacağını söyledi.

Kongrede tohumculuk alanındaki inovasyonlar ve sektördeki yeni gelişmelerin üç teknik oturumda ele alınacağını aktaran Koh, özellikle yeni teknolojilerin sektör temsilcileriyle paylaşılacağını kaydetti. Sergi alanında ise firmaların geliştirdikleri teknolojileri tanıtacağını belirten Koh, katılımcıların şirket temsilcileriyle doğrudan görüşme imkanı bulacağını dile getirdi.

Türk tohumculuğu Asya ile Avrupa arasında büyüyor 2

YENİ TEKNOLOJİLER VE YAPAY ZEKA GÜNDEMDE

Tohum üretiminde kullanılan yeni teknolojilerin de kongrenin öne çıkan başlıkları arasında bulunacağını ifade eden Koh, teknolojik gelişmelerin kapsamının yalnızca yapay zekayla sınırlı olmayacağını belirtti.

Koh, “Sadece yapay zeka değil, tohum üretimi için diğer yeni teknolojiler de yer alacak.” dedi.

Türkiye’nin son yıllarda tohum üretiminde önemli bir ihracatçı konumuna yükseldiğine dikkat çeken Koh, ülkenin coğrafi konumunun da sektör açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Türk tohumculuğu Asya ile Avrupa arasında büyüyor 3

TÜRKİYE 117 ÜLKEYE TOHUM İHRAÇ EDİYOR

Tohum üretiminin, tohum lojistik sistemlerinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Koh, Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında bulunmasının yanı sıra iklimi ve tohum yetiştirme alanlarıyla üretim açısından elverişli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Koh, Türkiye’nin tohumculuk alanındaki gelişimini “çok heyecan verici” olarak nitelendirirken, özellikle iki kıta arasındaki konumunun önemine işaret etti.

Koh, Türkiye’nin tohumculuk alanında önemli bir başarı yakaladığını da dile getirdi. Türkiye, 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştirirken, tohumculuk alanında dünyada 10. sırada yer alıyor.

Süs bitkileri, fide ve fidan da dahil olmak üzere 130’dan fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında yüzde 108 seviyesindeyken, bu oran bugün yüzde 141’lere kadar yükselmiş durumda.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tohum
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