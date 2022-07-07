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Dolar neden yükseliyor? 7 Temmuz dolar kuru ne kadar, kaç TL? İşte Piyasalarda son durum...

07.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL yeniden rekora doğru koşuyor. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Dolar neden yükseliyor? 7 Temmuz dolar kuru ne kadar, kaç TL? İşte Piyasalarda son durum...

Dolar neden yükseliyor? 7 Temmuz dolar kuru ne kadar, kaç TL? İşte Piyasalarda son durum...

Dolar neden yükseliyor? Uzun süredir 17 seviyelerinde seyreden dolar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar sonrasında geri çekildikten sonra yine yükseldi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, dolar neden yükseliyor? dolar ne kadar oldu? 7 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar fiyatının yükselmesinin nedeni merak konusu oldu. Dünya genelinde görülen yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler var. Dolar endeksi ise 106 puanı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Enerji belirsizliği yaşayan Avrupa'da, Norveç'te gaz endüstri çalışanlarının grevinin de etkisiyle Euro/dolar çaprazı 1,02'li seviyelere indi. Resesyon endişelerin enerjiye olan talebi düşüreceği beklentisiyle petrolde günlük düşüş yüzde 5'i aştı.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,04'lük yükselişle 17,2160 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,2100 ve güncel satış fiyatı 17,2220 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar, 7 Temmuz 2022 Perşembe günü sabah saatlerinde 17,20 TL bandında yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,1949 TLsatış fiyatı 17,2456 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,84'lük yükselişle yapan euro 17,6227 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,5856 TL alış fiyatından, 17,6600 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 7 Temmuz Perşembe günü aynı dakikalarda 17,5793 TL alış fiyatı, 17,6250 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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