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Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar, kaç TL oldu?

21.10.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı (PPK) bugün (21 Ekim 2021 Perşembe) gerçekleştirildi. Merkez Bankası PPK toplantısında faiz indirimine yönelik karar alındı. Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar kurunda hareketlilik başladı. Dolar haftaya 9,27 TL seviyesinden başlamıştı. İşte detaylar...

Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası görev değişiklikleriyle ilgili kararın açıklanmasının ardından dolar kuru 9,05 TL seviyesindeydi. Merkez Bankası faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından dolar, TL karşısında değer kazanmaya başladı. Bunun ardından dolarda son durum merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Merkez Bankası, eylülde PPK politika faizini 100 baz puan indirdi ve yüzde 18'e çekti. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından faiz kararının açıklanacak olması nedeniyle piyasa yakından takip edildi.

Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar, kaç TL oldu?

21 Ekim 2021 Merkez Bankası Para Politikası Toplantısından sonra, toplantıda alınan faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) faizleri beklentilerin üzerinde 200 baz puan indirdi ve yüzde 16 seviyesine çekti. 200 baz puanlık faiz indiriminden sonra dolar, 9.48 TL'ye ulaştı. Piyasa beklentisi 50 baz puan indirim gelmesi yönündeydi. 21 Ekim 2021 Perşembe günü Türk Lirası karşısında yüzde 3,36 değer kazanan dolar 9,52 TL'ye ulaştı.

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Amerikan Doları Türk lirası
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