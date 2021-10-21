Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası görev değişiklikleriyle ilgili kararın açıklanmasının ardından dolar kuru 9,05 TL seviyesindeydi. Merkez Bankası faiz indirimi kararının açıklanmasının ardından dolar, TL karşısında değer kazanmaya başladı. Bunun ardından dolarda son durum merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Merkez Bankası, eylülde PPK politika faizini 100 baz puan indirdi ve yüzde 18'e çekti. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından faiz kararının açıklanacak olması nedeniyle piyasa yakından takip edildi.

21 Ekim 2021 Merkez Bankası Para Politikası Toplantısından sonra, toplantıda alınan faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) faizleri beklentilerin üzerinde 200 baz puan indirdi ve yüzde 16 seviyesine çekti. 200 baz puanlık faiz indiriminden sonra dolar, 9.48 TL'ye ulaştı. Piyasa beklentisi 50 baz puan indirim gelmesi yönündeydi. 21 Ekim 2021 Perşembe günü Türk Lirası karşısında yüzde 3,36 değer kazanan dolar 9,52 TL'ye ulaştı.



