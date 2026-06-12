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Dolar sahipleri ne yaptı? Bakan Şimşek rakamı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide yaşanan dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı. Şimşek, "Tarihin en önemli şoklarından birini yaşıyoruz" derken, hanehalkının 1.8 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dolar sahipleri ne yaptı? Bakan Şimşek rakamı açıkladı
Şevket Taner Şahin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin birkaç aylık gecikmeyle devam edeceğini söyledi. Şimşek hedefin enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek olduğunu kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul Toplantısı'nde ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek için hem para politikasına hem de yapılasal reform desteğinin süreceğini söyledi.

"Biraz geç de olsa başaracağız." diyen Bakan Şimşek, birkaç ay gecikmeyle de olsa dezenflasyon sürecinin devam edeceğini kaydetti.

Ortadoğu'da devam eden savaş nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervinde 50,8 milyar dolarlık azalma olduğunu belirten Şimşek, "Bunun 18,7 milyar doları altın fiyatındaki düşüşten kaynaklandı." diye konuştu.

Dolar sahipleri ne yaptı? Bakan Şimşek rakamı açıkladı 1

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dezenflasyon süreci birkaç aylık gecikmeyle devam edecek, tekrar yoluna girecektir. Bu yıl yüzde 3.5 bütçe açığı hedefini eşel mobile rağmen tutturacağız. Bu şoklar için çok önemli.

Tarihin en büyük arz şoku ile karşı karşıyayız. Bu büyük bir şok. Bu yıl yüzde 3 ve altı bir cari açıkla kapatabiliriz. Altın hariç cari açık oldukça mütavazı. Dış ticaret açığında çok büyük bir bozulma yok. Aralık ayından bu yana 1.5 milyar dolar. Bu da bir şey değil. Çünkü doğru politika tepkisi veriyoruz. Merkez Bankası rezervlerinde savaş öncesi çok iyi bir noktaya gelmiştik. Ancak son dönemdeki düşüş altın fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklı. Hala 5 aylık ithalatı karşılayacak rezerv var. Evet şok büyük, etkisi fazla ama biz bunu yönetebiliyoruz, şimdiye kadar yönettik. KOBİ’leri kredilerden aldığı pay yüzde 27 ile arttı. İhracat ve yatırıma kaynak sınırlı da olsa arttı.

Geçen yıl çoklu şoklar yaşadık, 5.2 milyar dolar döviz talebi oldu. Tarihin en önemli şoku var hanehalkı 1.8 milyar dolar sattı."

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