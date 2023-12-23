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Dolar TL: Borsa yatırımcısı dolar bazında mağdur

23.12.2023 22:20 | Son Güncelleme:
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XU100/USDTRY yani dolar cinsinden borsa 2010’da 514 puan iken 2023’te dolar cinsinden 259 puanında ilerlemektedir. Yani Borsa yatırımcısı son 3 senede Bitcoin’den vurgun “yiyen”den daha feci bir şekilde mağdur olmuştur.

Dolar TL: Borsa yatırımcısı dolar bazında mağdur

Birkaç hisse tabi ki o zamandan bu zamana 20 kat 100 kat da gitti. Ancak ABD borsalarının çok gerisinde kalmışız. Birkaç spesifik alan dışında yeterince üretememişiz ve gelişememişiz. Evet ticaret hacmimiz arttı ancak Gürcistan’ın da arttı, Etopya’nın da. Onların para birimlerinden daha aşağıdayız.

GRAF

https://www.tradingview.com/x/bDJRjhCu/
Grafik TradingView’den (Borsa Dolar cinsinden)

Gün içi ticarete odaklananlar için, gün içi ticaretin hız ve hassasiyet gereksinimlerini karşılamak için en uygun hisse senedi tarayıcısını seçmek büyük bir öneme sahiptir. Ekonomik çözümler arayanlar için, bütçelerini zorlamadan değerli içgörüler sunabilen ücretsiz hisse senedi tarayıcılarının mevcudiyetini bilmek önemlidir. ABD dolar endeksi gibi varlıkları nasıl alacağınızı öğrenin ve yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek için adımlar atın.

https://www.tradingview.com/x/oXCsHSZl/
Grafik TradingView’den
USDTRY 29.17 TL ‘den ilerlemektedir. Hareketli ortalamaların genel değerlendirmesi "Güçlü Al" olarak belirtilmiştir. Göreceli Güç Endeksi (RSI): 14 günlük RSI değeri 64.15 olarak ölçülmüştür. Bu, paritenin aşırı alım bölgesine yaklaştığını gösterir.

Stokastik Osilatör: %K değeri 97.92, %D değeri 97.03 olarak ölçülmüştür. Bu, paritenin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterir. MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Sapma): MACD seviyesi 0.0312 olarak ölçülmüştür. MACD'nin sinyal çizgisini geçmesi alım sinyali olarak yorumlanabilir.

Trend Analizi: Ichimoku Bulutu: Conversion Line (dönüşüm çizgisi): 29.03068
Parite, Ichimoku bulutunun üzerinde olduğu için maalesef şimdilik yükseliş eğilimindedir. Bazı yorumcular ya faiz lobisine ya dolara yenik düşeceğimizi belirtirken, KKM ile iç piyasada TL’nin değerini kısmen muhafaza etmektedir.

Hacim profiline baktığımızda 25.62 TL sonrası kırılma olduğu ve 27 TL’den sonra alıma bıraktığı görünmektedir. İşin ilginç kısmı 25 TL seviyesinde kademelerin genel olarak boş olmasıdır. Daha çok dolar rezervlerimiz olsa ve satsak bile uluslararası piyasalara tuvalet kağıdına basılmış dolar yani altın karşılığı olmayan hayali dolar pompalandığından bunun önüne geçemiyoruz.

Sonuç itibariyle, borsada büyüyen şirketlere sabırla yatırım yapmak dışında ve portföy çeşitlendirmesi dışında halen başka bir olumlu uzman görüşü bulunmamaktadır. Zira Bitcoin’in içsel değeri olmadan astronomik rakamlara ulaşması ve son 3 senede neredeyse milyarlarca insanı mağdur etmesi de hesaba katılmalıdır. 2024 ‘te doların 30 TL altında kalması aşırı iyimser diyenler üreten ve gelişen bir ülkede bunun çok da zor olmayacağını da kabul etmelidirler.


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