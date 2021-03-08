Dolar ve altın yükselişe geçti, BİST değer kazandı!

Gram altın ise dolar/TL'deki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Haftanın ilk gününde dolar/TL kuru 7.5 Türk lirası seviyelerinde güne başladı. Analistler, ABD 10 yıllık tahlil faizlerinin tekrardan 1.60'a dayanması ve petrol fiyatlarının 70 doları geçmesi ile birlikte kurun yukarı yönlü hareket ettiği belirtildi.

Altın fiyatları, Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketinin ABD Senatosu'nda onaylanmasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL kurunda da öğle saatlerinde artış yaşanarak, güne 7,5 lira seviyelerinde başlayan dolar/TL fiyatları 7,6 liradan işlem görüyor.

413,82 TL alış fiyatı olan gram altının satış fiyatı 8 Mart 2021 Pazartesi sabahı 413,82 Türk lirası bandında hareket ediyordu.

Gram altın Kapalıçarşı'da öğle saatlerinde yükselişe geçerek 416 seviyelerinde işlem görüyor. Gram altında son durum şöyle;

Gram altın alış fiyatı: 416,73 TL

Gram altın satış fiyatı: 416,82 tl

BİST 100 DEĞER KAZANDI

AA'da yer alan habere göre, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artışla 1.542,09 puana yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,11 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.541,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,64 puan ve yüzde 0,50 kazançla 1.549,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.537,27, en yüksek ise 1.553,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,03, mali endeks yüzde 0,75 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Petkim, Koza Altın İşletmeleri, Halkbank ve Tüpraş oldu.

