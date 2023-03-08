DOLAR ve EURO'da ibre tersine döndü! İşte 8 Mart 2023 Çarşamba dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Çok sayıda yatırımcı ve vatandaş arama motorlarında güncel alış - satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? Detaylara haberinizden ulaşabilirsiniz. İşte, 8 Mart 2023 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...
Dolar önceki kapanışını 18,9199 TL'den yaptı.
Dolar 18.9141 TL alış fiyatından, 18.9257 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Euro önceki kapanışını 19.9307 TL'den yaptı.
Euro bugün 19.9211 TL alış ve 19.9405 TL satış fiyatına sahip.
Sterlin önceki kapanışını 22.3656 TL'den yaptı.
Euro 22.3531 TL alış fiyatından, 22.3782 TL satış fiyatından el değiştiriyor.