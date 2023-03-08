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DOLAR ve EURO'da ibre tersine döndü! İşte 8 Mart 2023 Çarşamba dolar, euro ve sterlin fiyatları...

08.03.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken 8 Mart 2023 Çarşamba günü çok sayıda kişi euro alış-satış fiyatını internette araştırmaya başladı. Güncel alış - satış fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde merak konusu oldu. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 8 Mart 2023 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR ve EURO'da ibre tersine döndü! İşte 8 Mart 2023 Çarşamba dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Çok sayıda yatırımcı ve vatandaş arama motorlarında güncel alış - satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? Detaylara haberinizden ulaşabilirsiniz. İşte, 8 Mart 2023 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,9199 TL'den yaptı.

Dolar 18.9141 TL alış fiyatından, 18.9257 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 19.9307 TL'den yaptı.

Euro bugün 19.9211 TL alış ve 19.9405 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.3656 TL'den yaptı.

Euro 22.3531 TL alış fiyatından, 22.3782 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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Euro dolar sterlin

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