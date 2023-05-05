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Dolar ve Euro için o dedikodular doğru mu? Bakan Nebati’den seçim sonrası ‘ralli’ iddialarına yanıt geldi…

05.05.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar ve Euro fiyatlarına ilişkin tartışmalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ‘Piyasada dolar sıkıntısı var mı?’ sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" İfadelerini kullandı. Öte yandan Nebati asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

Dolar ve Euro için o dedikodular doğru mu? Bakan Nebati’den seçim sonrası ‘ralli’ iddialarına yanıt geldi…

Döviz fiyatlarındaki tartışmalar ve seçim sonrasına ilişkin iddialarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Nebati, dövizle ilgili dedikoduların gerçeği yansıtmadığını belirterek, seçim sonrası rallinin söz konusu olmadığını söyledi.

Enflasyonda baz etkisiyle düşüşün geride kaldığını kaydeden Nebati, "Yazla birlikte enflasyon üstündeki baskı azalacak" dedi. Bakan Nebati, asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payı artışı için iki bakanlığın çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Nebati şunları söyledi:

"Enflasyonun aralık ayında bir baz etkisiyle düşmenin başlayacağını ifade etmiştik. Öngörüler bir bir gerçekleşiyor. Emtia fiyatlarının beklenmedik bir şekilde artmasına ve dünyanın tamamında enflasyonist baskı oluştu. Kurlardaki ralliyle beraber enflasyonu en şiddetli ülkelerden olduk. Enflasyonu vatandaşımız çok ağır bir şekilde hissetti. Enerji fiyatlarının sakinleşmeye başlaması, kurdaki oynaklığın kabul edilebilir olmasıyla enflasyonun hissediler düşmesine neden oldu. 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu. Enflasyon baz etkisiyle düşüyor kısmını geçti. Geçen yıl 30 liraya çıkan motorin 22 liranın altında. Benzin 27 liraya çıkmıştı, şimdi 20'nin altına gelecek. Tarım üretici açısından motorin, gübre fiyatları, lojistik maliyeti düştü. Enflasyonun yazla birlikte üstündeki baskı azalacak. OVP'deki hedeflere bağlıyız. Depremden dolayı enflasyon etkisi sınırlı kalacak."

"BAKANLIKLAR ZAM İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında zarar görmesini engelleyecek politika uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 100'e yakın artış, emekli ve memurlara da yüzde 85 artış oldu. 7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi. Çalışma Bakanlığımızla bir çalışma yapılıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz. Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz.

Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'yle ilgili olarak, "Düşük faiz ile ülkeyi yönetebildiğimizi gördük" dedi. Nebati, ekonomi politikasında yapılacak kısmi düzeltmelerin devam edeceğini söyledi.

"RALLİ DEDİKODULARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil." diye konuştu.

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"YÜKSEK FAİZ OLMAYACAK"

"Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek." diyen Nebati şöyle devam etti: "Muhalif kanattan hiçbir ekonomi yöneticisi ben faizleri artıracağım demedi. Faizi artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Muhalif taraftaki parlatmaya çalıştıkları kim varsa faizleri artıracağım diyemez. Piyasa faiz artırımı noktasında net bir duruşu sergilemiş durumda. Bu adımın çok farklı travmalara sebep olacağını karşı tarafın da bizim de bildiğimizi ifade edeyim."

"KKM BU YIL SONLANDIRILMAZ"

Bakan Nebati, kur korumalı mevduatın bu yıl sonlandırılmayacağını söyledi.

Nebati, bütçenin şu an sağlıklı olduğunu ancak ihtiyaç halinde adım atılacağını ifade etti.

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