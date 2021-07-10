Dolar ve euro ne kadar? 10 Temmuz Cumartesi dolar fiyatları güne bu seviyede başladı!

Son birkaç haftadır hep yönünü yukarı çeviren dolar fiyatları, dünkü düşüş trendini sürdürüyor. Cuma günü 8,70 TL seviyelerinden düşen dolar, 10 Temmuz Cumartesi günü de aynı eğilimi gösteriyor. Euro da dolarla paralel olarak düşüş eğilimi içinde…

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Yüzde 0,40 değer kaybı yaşayan dolar ve euro, 10 Temmuz Cumartesi sabahına düşüşle başladı. 8,6544 TL alış fiyatından işlem gören dolar, 8,6620 TL'den satılıyor. Euro ise yüzde 0,23 değer kaybıyla 10,2926 seviyelerinde yer alıyor.

BİST 100 endeksi ise yüzde 0,39 kazançla bin 378'e kadar ulaştı. Gram altın da yüzde 0,10'luk düşüşle 503 TL civarında hareket ederken, petrol fiyatları yüzde 1,98'lik artışla 75,5900 hacminde işlem görüyor. Bono'larda ise yüzde 3,30 değer kaybı ile 18,4700 seviyesinde işlemlerini sürdürüyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NDAN BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetici Konseyi'nin 9-10 Haziran 2021'de yaptığı politika toplantısının tutanakları yayımlandı. Euro Bölgesi’nin yaz başında ABD ile arasındaki aşılama farkını kapatmasının beklendiği, yüksek seviyede aşılamanın Tutanaklarda, Euro Bölgesi’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden çıkarken atılan tekrardan açılma adımlarının ekonominin analistlerin beklediğinden daha hızlı büyüme kaydetmesine katkı sunduğu vurguladı.

ECB tutanaklarında, “Piyasalar, daha önce negatif olan enflasyon risk primine göre ayarlanan 2 sene içerisinde yıllık enflasyonun, pandemi öncesi görülen seviyenin oldukça üzerinde, hemen hemen yüzde 1,7 seviyesinde olmasını bekliyor.” ifadesini paylaştı.

Bankanın tutanaklarında, “Opsiyon fiyatları, piyasaların önümüzdeki 5 sene içerisinde Euro Bölgesi enflasyonunun ortalama yüzde 2'den fazla olması ihtimalinin neredeyse dörtte bir oranında fiyatlandırdığını gösteriyor. Sonuç olarak, enflasyon tazminatındaki değişiklikler, son haftalarda risksiz nominal faiz oranlarındaki gelişmelerin tek itici gücü olmaya devam etti.” İfadeleri yer aldı.

Tutanaklarda bankanın haziran ayı mali projeksiyonlarına göre, salgın süresinde verilen mali desteklerin etkisiyle Euro Bölgesi’nde bütçe açığının 2021 yılında yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmesinin, 2022 yılında ise yüzde 3 seviyesine gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Tutanaklarda ayrıca bazı üyelerin piyasa faizlerindeki sürekli artışın daha geniş finansman koşullarının sıkılaşmasına neden olabileceğine ilişkin endişeleri dile getirdiği belirtildi.

Salgın boyunca uygun finansman koşullarının korunmasının son derece önemli olduğunun belirtildiği toplantı tutanaklarında, finansman koşullarının varlık satın alımında anlamlı bir azalışa izin vermeyecek kadar kırılgan olduğu kaydedildi.



