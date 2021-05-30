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Dolar ve euro ne kadar? 30 Mayıs Pazar dolar ve euro fiyatları yükseldi mi, düştü mü?

30.05.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatı merak ediliyor. Borsaların kapalı olduğu 30 Mayıs Pazar gününde dolar, çıkış sinyalleri vermeye devam ediyor. Peki Dolar ve euro ne kadar? 30 Mayıs Pazar dolar ve euro fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte detaylar...

Dolar ve euro ne kadar? 30 Mayıs Pazar dolar ve euro fiyatları yükseldi mi, düştü mü?

Dolar ve euro fiyatı yatırımcılar, al sat yapanlar, yeni alacaklar ve yastık altında saklayacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30 Mayıs Pazar günü serbest piyasa kapalı. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2 artış gösteren doların yönü yukarıyı işaret ediyor. Peki Dolar ve euro ne kadar? 30 Mayıs Pazar dolar ve euro fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Detaylar haberimizde yer almaktadır...

Dolar ve euro ne kadar? 30 Mayıs Pazar dolar ve euro fiyatları yükseldi mi, düştü mü?

DOLAR NE KADAR?

Hafta başından beri yüzde 2 değer kazanan dolar bugün 8.565 liraya satılıyor. Günü yükselişle kapatan dolar, önümüzdeki zamanlar için de artış sinyali veriyor.

28 Mayıs'ta güne 8.491 ile başlayan dolar yüzde 0.77'lik artışla 8.565 liradan tamamladı.

Dolar ve euro ne kadar? 30 Mayıs Pazar dolar ve euro fiyatları yükseldi mi, düştü mü?

EURO NE KADAR?

Euro, 28 Mayıs'ta yaklaşık yüzde 0.80'lik artışla 10.437 liraya ulaştı. Haftaya 10.191 ile başlayan euro, hafta boyunca yüzde yaklaşık 2.44 değer kazandı.

Dolar ve euro ne kadar? 30 Mayıs Pazar dolar ve euro fiyatları yükseldi mi, düştü mü?

STERLİN NE KADAR?

Haftalık, yaklaşık olarak yüzde 2.21 değer kazanan İngiliz Sterlini 12,175 liradan satılılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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