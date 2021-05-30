Dolar ve euro fiyatı yatırımcılar, al sat yapanlar, yeni alacaklar ve yastık altında saklayacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30 Mayıs Pazar günü serbest piyasa kapalı. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2 artış gösteren doların yönü yukarıyı işaret ediyor. Peki Dolar ve euro ne kadar? 30 Mayıs Pazar dolar ve euro fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Detaylar haberimizde yer almaktadır...

DOLAR NE KADAR?

Hafta başından beri yüzde 2 değer kazanan dolar bugün 8.565 liraya satılıyor. Günü yükselişle kapatan dolar, önümüzdeki zamanlar için de artış sinyali veriyor.

28 Mayıs'ta güne 8.491 ile başlayan dolar yüzde 0.77'lik artışla 8.565 liradan tamamladı.

EURO NE KADAR?

Euro, 28 Mayıs'ta yaklaşık yüzde 0.80'lik artışla 10.437 liraya ulaştı. Haftaya 10.191 ile başlayan euro, hafta boyunca yüzde yaklaşık 2.44 değer kazandı.

STERLİN NE KADAR?

Haftalık, yaklaşık olarak yüzde 2.21 değer kazanan İngiliz Sterlini 12,175 liradan satılılıyor.



