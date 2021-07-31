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Dolar ve euro ne kadar? İşte 31 Temmuz Cumartesi dolar ve euro fiyatları!

31.07.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde yükseliş grafiğinin ardından uzun süre yatay bir seyir izleyen dolar ve euro fiyatları, 31 Temmuz Cumartesi sabahına da dolar ve euro fiyatları güne, dünkü kapanışına nazaran yükselişle başladı.

Dolar ve euro ne kadar? İşte 31 Temmuz Cumartesi dolar ve euro fiyatları!

Döviz piyasası, son yıllarda büyük dalgalanmalara gebe oldu. Dolardaki yaşanan gelişmeler, dikkatleri dövizin üzerine çekti. TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, dolardaki düşüşü destekledi. İşte 31 Temmuz Cumartesi dolar ve euro fiyatları…

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR?

Dün 8,42 TL civarında hareket eden dolar, 31 Temmuz Cumartesi günü 8,45 TL seviyelerinde işlemlerini sürdürüyor. Euro ise 10,03 TL bandında hareket ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerden daha güvercin algılanması ile gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı hafiflerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları dolardaki düşüşe destek oldu.

Yıl sonunda enflasyonun düşmesini, cari dengenin de fazla vermesini beklediklerini vurgulayan Kavcıoğlu, politika faizinin, enflasyonun üzerinde bir seviyede oluşturulmayı sürdüreceğini kaydetti. Kavcıoğlu bunların dışında, yeni SWAP anlaşması için görüşülen ülkeler olduğu bilgisini paylaştı.

Bu gelişmelerle birlikte perşembe günü 8,4423 ile 1,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar, cuma gününü de yüzde 1,1 düşüşle 8,4584'ten tamamladı.

Dolar endeksi 4 günlük düşüşün arkasından yükselişe geçerken ekonomistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde delta varyantına ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını aktararak, dünya piyasalarındaki gelişmelerin de önemli olduğunu paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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