Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 20 Ağustos Cuma dolar ve euroda son durum!

Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelere göre hareketini sürdüren dolar ve euro fiyatları, son haftalarda yaşadığı dalgalanmalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte 20 Ağustos Cuma dolar ve euro fiyatları…
Dolar kuru, haftanın son iş günü 20 Ağustos Cuma sabahında 8,52 Türk lirası seviyesinin üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar alış fiyatı 8,5183 Türk lirası, satış fiyatı 8,5264 Türk lirasından işlemlerini sürdürüyor.
Euro da aynı dakikalarda 9,9509 Türk lirası alış fiyatı, 9,9659 Türk lirası satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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