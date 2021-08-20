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Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 20 Ağustos Cuma dolar ve euroda son durum!

20.08.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün güne 8,50 TL seviyelerinden başlayan dolar kuru, haftanın son işlem günü olan 20 Ağustos sabahına yatay bir seyirle başladı.

Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelere göre hareketini sürdüren dolar ve euro fiyatları, son haftalarda yaşadığı dalgalanmalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte 20 Ağustos Cuma dolar ve euro fiyatları…

20 AĞUSTOS DOLAR FİYATLARI

Dolar kuru, haftanın son iş günü 20 Ağustos Cuma sabahında 8,52 Türk lirası seviyesinin üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar alış fiyatı 8,5183 Türk lirası, satış fiyatı 8,5264 Türk lirasından işlemlerini sürdürüyor.

Euro da aynı dakikalarda 9,9509 Türk lirası alış fiyatı, 9,9659 Türk lirası satış fiyatıyla el değiştiriyor.

 

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Euro Amerikan Doları
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