Dolar ve Euro şu an ne kadar? 22 Mart anlık Dolar ve Euro fiyatları

22 Mart sabahı itibari ile vatandaşlar gündemde yaşanan gelişmelerin ardından döviz kurlarını anlık olarak takip etmeye başladı. Mevcut parasını piyasada değerlendirmek isteyenler veya Dolar ve Euro’ya yatırım yapmak isteyenler anlık kur hareketlerini detaylı olarak inceliyor. İşte, 22 Mart Dolar ve Euro güncel alış satış fiyatları…

22 Mart dolar fiyatı anlık kaç oldu?

Bugün içinde sıklıkla dalgalanmalar yaşanan Dolar kurunda anlık alış fiyatı 7,7872 TL iken satış fiyatı 7,8010 TL oldu. Dolar kuru 22 Mart’ta 8,38 TL’ye kadar ulaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Merkez Bankası’nda yaşanan gelişmeler ile ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

Merkez Bankası başkanlarına Kanunla verilen öncelikli görevin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu ifade etti.

Merkez Başkanlığı görevine getirilen herhangi birinin bu hedefin dışına çıkmasının mümkün olmadığını belirten Canikli; “ Türkiye ekonomisi 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uygulamış, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağlamıştır” dedi.

Canikli, piyasa beklentisinin üzerine çıkılmasının ekonomiye yük getireceğine dikkat çekerken, bu durumun enflasyon beklentisini de yukarıya taşıyacağını ifade etti.

Ayrıca, ekonomideki fiyatlamaların da yüksek enflasyon beklentisine göre şekilleneceğini belirten Nurettin Canikli, bu durumun Merkez Bankası’nın temel hedefi olan fiyat istikrarının sağlanmasını da zorlaştırdığını vurguladı.

Dolar kurunda anlık alış fiyatı 7,7872 TL iken satış fiyatı 7,8010 TL oldu.