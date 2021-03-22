FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ve Euro şu an ne kadar? 22 Mart anlık Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ve Euro şu an ne kadar? 22 Mart anlık Dolar ve Euro fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 21:49 | Son Güncelleme

Merkez Bankası’nda yaşanan gelişmelerin ardından döviz kurularında yaşanan dalgalanmalar gün boyunca anlık olarak takip edildi. 22 Mart Dolar ve Euro kapanış fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gün içinde dolar 8.26 TL’yi görürken, Euro kuru 9,80 TL’ye kadar dayandı. Peki, 22 Mart’ta Dolar ve Euro kurlarının anlık fiyatları kaç oldu? İşte, 22 Mart güncel Dolar ve Euro fiyatları…

22 Mart sabahı itibari ile vatandaşlar gündemde yaşanan gelişmelerin ardından döviz kurlarını anlık olarak takip etmeye başladı. Mevcut parasını piyasada değerlendirmek isteyenler veya Dolar ve Euro’ya yatırım yapmak isteyenler anlık kur hareketlerini detaylı olarak inceliyor. İşte, 22 Mart Dolar ve Euro güncel alış satış fiyatları…

22 Mart dolar fiyatı anlık kaç oldu?

Bugün içinde sıklıkla dalgalanmalar yaşanan Dolar kurunda anlık alış fiyatı 7,7872 TL iken satış fiyatı 7,8010 TL oldu. Dolar kuru 22 Mart’ta 8,38 TL’ye kadar ulaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Merkez Bankası’nda yaşanan gelişmeler ile ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada;
Merkez Bankası başkanlarına Kanunla verilen öncelikli görevin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu ifade etti.
Merkez Başkanlığı görevine getirilen herhangi birinin bu hedefin dışına çıkmasının mümkün olmadığını belirten Canikli; “ Türkiye ekonomisi 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uygulamış, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağlamıştır” dedi.
Canikli, piyasa beklentisinin üzerine çıkılmasının ekonomiye yük getireceğine dikkat çekerken, bu durumun enflasyon beklentisini de yukarıya taşıyacağını ifade etti.
Ayrıca, ekonomideki fiyatlamaların da yüksek enflasyon beklentisine göre şekilleneceğini belirten Nurettin Canikli, bu durumun Merkez Bankası’nın temel hedefi olan fiyat istikrarının sağlanmasını da zorlaştırdığını vurguladı.
Dolar kurunda anlık alış fiyatı 7,7872 TL iken satış fiyatı 7,8010 TL oldu.
Anlık Euro kuru alış fiyatı 9,3387 TL iken, satış fiyatı 9,3850 TL.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı
Bomba iddialar! 'Porno izlerken çıplak şekilde yakalayınca...'
Bomba iddialar! 'Porno izlerken çıplak şekilde yakalayınca...'
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
22 ayar bilezik fiyatlarında yükseliş...
22 ayar bilezik fiyatlarında yükseliş...
Naturelgaz'ın halka arzı ertelenecek mi?
Naturelgaz'ın halka arzı ertelenecek mi?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
22 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları
22 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları
22 Mart 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç oldu? İşte altın bilezik güncel fiyatı
22 Mart 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti, balık tutarak haftada 2 bin lira kazanıyor
Pandemide dağ evine yerleşti, haftada 2 bin lira kazanıyor
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Mart Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Mart Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.