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DOLAR yatırımcıları DİKKAT! BUGÜN Dolar ne kadar? 12 Ocak 2023 Euro kaç TL? Satan pişman olacak, alan yaşadı!

12.01.2023 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü işlem günü olan 12 Ocak 2023'te vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Geçer, döviz kurunun 41 TL'ye çıkacağını belirtip yaptığı açıklamada tarihe de yer verdi. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? İşte 12 Ocak 2023 Perşembe günü Euro ve Dolar fiyatları...

DOLAR yatırımcıları DİKKAT! BUGÜN Dolar ne kadar? 12 Ocak 2023 Euro kaç TL? Satan pişman olacak, alan yaşadı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri, ekonomist Selçuk Geçer'in açıklaması sonrası 12 Ocak 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda vatandaş ve yatırımcı arama motorlarında güncel fiyatları araştırıyor. Önceki kapanışını yüzde 0.04 artışla 18,7763 TL'den yapan USD geçtiğimiz gün 18,7709 TL alış fiyatından, 18,7818 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Peki, 12 Ocak 2023 dolar ne kadar oldu? İşte güncel Euro ve Dolar fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7763 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,7709 TL alış fiyatından, 18,7818 TL satış fiyatından işlem gördü.

12 Ocak 2023 Perşembe günü Dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir.

euro

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,2326 TL'den yapan Euro 20,2178 TL alış, 20,2476 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

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SELÇUK GEÇERDEN ŞAŞIRTAN DOLAR TAHMİNİ!

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in 2023 dolar tahmini olay oldu.

Son yayınladığı videoda yine dolar piyasası ile ilgili konuşan Geçer, 2023 yılında doların 41 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.

RESMEN TARİH VERDİ: "DOLAR 41 TL!"

Ünlü ekonomist, dolara yatırım yapanlar için de kritik bir tarih verdi.

Selçuk Geçer, dolar yatırımcılarını uyararak ilerleyen dönemlerde doların artacağını ve yatırımcıların dolar satmak gibi bir düşünceye girmemeleri gerektiğini vurguladı.

Selçuk Geçer, 2023 sona ermeden doların 41 TL seviyelerine kadar çıkacağını ifade edip uyarıda bulundu.

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