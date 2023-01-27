DOLAR yatırımcıları DİKKAT! Piyasalar o tarihe kilitlendi! İşte 27 Ocak 2023 dolar ve euro fiyatları...

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro / TL'de son durum hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafında merak konusu oldu. Bugün çok sayıda vatandaş internette döviz kuruna ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 27 Ocak 2023 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8051 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.8032 liradan, satış fiyatı ise 18.8072 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapoanışını 20,4438 TL'den yaptı.

Euro bugün 20,4383 TL alış fiyatundan, 20,4485 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

DOLAR İÇİN GÖZLER O TARİHTE

Analistler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan makroekonomik veriler sonrası FED'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını açıkladı.

DOLARI DİĞER PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA BAKILADI

Bu beklentinin doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını ifade eden analistlerin açıklaması gündem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararını 1 Şubat'ta açıklayacak.

