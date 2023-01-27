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DOLAR yatırımcıları DİKKAT! Piyasalar o tarihe kilitlendi! İşte 27 Ocak 2023 dolar ve euro fiyatları...

27.01.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan makroekonomik veriler sonrası gözler FED faiz kararı için 1 Şubat'ta yapılacak açıklamaya çevrildi. Analistler FED'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı konusunda beklentilerin arttığını vurguluyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 27 Ocak 2023 Cuma günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR yatırımcıları DİKKAT! Piyasalar o tarihe kilitlendi! İşte 27 Ocak 2023 dolar ve euro fiyatları...

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro / TL'de son durum hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafında merak konusu oldu. Bugün çok sayıda vatandaş internette döviz kuruna ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 27 Ocak 2023 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8051 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.8032 liradan, satış fiyatı ise 18.8072 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapoanışını 20,4438 TL'den yaptı.

Euro bugün 20,4383 TL alış fiyatundan, 20,4485 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

DOLAR İÇİN GÖZLER O TARİHTE

Analistler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan makroekonomik veriler sonrası FED'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını açıkladı.

DOLARI DİĞER PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA BAKILADI

Bu beklentinin doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını ifade eden analistlerin açıklaması gündem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararını 1 Şubat'ta açıklayacak.

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