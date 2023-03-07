DOLAR yatırımcıları DİKKAT! Uzman isim uyarıp tarih verdi: İşte 7 Mart 2023 dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası merak edildi. Dolar ve euro fiyatlarında son durum 7 Mart 2023 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 7 Mart 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8975 TL'den yaptı.

Dolar 18.8890 TL alış fiyatından, 18.9060 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,2143 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.1927 TL alış ve 20.2359 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.7757 TL'den yaptı.

Euro 22.7518 TL alış fiyatından, 22.7998 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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İSLAM MEMİŞ'TEN DOLARI OLANLARA DİKKAT ÇEKEN UYARI!

Dolar yatırımcılarına uyarıda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altına ilişkin tahminde bulundu.

ALTIN İÇİN TARİH VERDİ

Altın fiyatlarının ılımlı yükseliş hareketlerine devam ettiğini vurgulayan uzman isim, dolar için 18,84-18,89 rakamlarının ekranlarda geçerli olduğunu aktararak serbest piyasada rakamların 19,10-19,30 seviyesinde yer aldığını ifade etti.

Dolar yerine euronun daha çok değerleneceğini ifade eden İslam Memiş şu uyarıyı yaptı:

"Bugünlerde 1,05 bandında geçen EUR/USD paritesinin oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim. Diğer atağında 1,05’den 1,11’e yükseldiğini, bu seviyeden gerilediğini anımsatmak isterim"

GRAM ALTIN 1550 TL'Yİ GÖRECEK

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlere dikkat çeken uzman isim, gram altının 1550 TL'yi göreceğini ifade etti.

