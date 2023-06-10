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Dolar yükseldi, birer birer iptal ettiler: Dikkat, sizin de başınıza gelebilir! 5 günde 12 bin TL zam gelince…

10.06.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde hiçbir sebep göstermeden yapılan iptallerde artış yaşanıyor. Son dönemde kura bağlı olarak fiyat artışı beklentisiyle iptal edilen eşyaların haricinde bazı vatandaşların otobüs biletlerinde de iptaller gerçekleşiyor. “Ben satmıyorum, caydım, sen paranı geri al denilemez" diyeceğini belirten uzmanlar kanunları işaret ederek vatandaşları uyardı.

Dolar yükseldi, birer birer iptal ettiler: Dikkat, sizin de başınıza gelebilir! 5 günde 12 bin TL zam gelince…

Döviz fiyatında yaşanan artış, e ticaret ve online bilet sitelerinde hiçbir sebep göstermeden sipariş iptallerinin yaşanmasına neden oldu. Bir e ticaret sitesinden 24 bin lira ödeyerek akıllı saat alan Emin Özkan, kargosu yola çıkmasına rağmen ürününü teslim alamadı. 5 gün içerisinde yaklaşık 12 bin liralık zam gelen ürün hiçbir sebep gösterilmeden iptal edildi. Aynı durum, otobüs bileti satan online bilet sitelerinde de görülmeye başlandı. Otobüs biletlerindeki zam beklentisi de sebepsiz iptal şikayetlerini artırdı. İnternet alışverişlerinde yaşanan iptallerle ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bahanelerle fiyat artışına gidilemeyeceğini vurgulayarak, "Siparişi haklı bir gerekçe olmadan iptal ettiği takdirde, internet satış portalı aradaki fiyat farkını tüketiciye ödemek zorunda" dedi. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da, vatandaşın seyahatinin bir şekilde temin edilmek durumunda olduğunu belirtti.

5 GÜNDE 12 BİN LİRA ZAM GELDİ, ÜRÜN İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da yaşayan Emin Özkan'ın, e ticaret sitesinden aldığı ürün kargoya verildikten sonra iptal edildi. Özkan, "24 bin liraya bilinen bir markanın akıllı saatini sipariş ettim. Pazartesi sabah bu e ticaret sitesinin 0850'li numarasından arandım. Beyefendi, akıllı saat almışsınız, ben fiyatı yanlış girmişim ürüne de zam geldi, lütfen siparişinizi iptal eder misiniz dedi. Ben de edemeyeceğimi belirttim. Ürün pazartesi günü kargoya verildi. Kargo takibi yaptığımda hep transferde görünüyor ve ürün bir türlü gelmiyordu. Daha sonra bir mesaj geldi, siparişiniz iptal edildi, paranız iade edildi diye. İade edilen para taksitli çekildiği için 6 ayda iade edilecek. Bu ürün dövize zam geldiği için şimdi 36 bin 500 lira. Açıkçası ürüne zam geldiği için müşteriyi mağdur ederek ürünümüzü vermediler. Ben 5 gün içinde 12 bin lira zarardayım. Ben birçok vatandaşın da döviz artışından dolayı e ticaret sitelerinde çok mağdur olduğunu düşünüyorum. Ya ürünümün bana gönderilmesini ya da ürünü satın aldığım tarihteki fiyatla bugünkü fiyat arasındaki farkın ödenmesini bekliyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Özkan'ın mağduriyeti sorulan e ticaret sitesi de konuyla ilgilendiklerini, satıcı firma kaynaklı bir sorun yaşandığını ve Özkan'a fiyat farkının iade edileceğini belirtti.

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YER OLMADIĞI GEREKÇESİYLE BİLETİ İPTAL EDİLDİ

Otobüs bileti iptal edilen Yağız Kalemci de, "Daha önce biletimin iptal edildiği oldu. Yer olmadığına dair bir gerekçe sundular. Bileti almamıza rağmen sıkıntı yaşadık, bizi aradılar ve yer yok demişlerdi. Parasını geri iade ettiler. Mağdur olduk, zamanında gidemedik. 2 gün sonra gitmiş olduk. Daha sonra o internet sitesinden de bilet almadık" diye konuştu.

Sevda Demir de, "Genelde internet üzerinden alıyoruz ama bir sorun olmadı. Ben kendim iptal ettim ama onların iptal etme gibi bir durumu olmadı. Böyle bir şey başıma gelse çok kızardım, şikayetçi olurdum" dedi.

AĞAOĞLU: BAHANEYLE FİYAT ARTIRAMAZLAR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Dolar arttı, akaryakıt fiyatları yükseldi bahanesiyle fiyatları artıramazlar. Tüketici, gerek internet sitesinden gerekse terminalden satın aldığı biletle ilgili kendisinden fark talep edilirse bu hukuka aykırıdır. O seyahati gerçekleştirmek için fark ödemek durumunda kalırsa mutlaka tüketici hakem heyetine başvurarak o bedelin ticari avans faiziyle kendisine iadesine karar verilmesini isteyebilir. Tüketici Kanunu'nda açık hüküm var. Tüketici sözleşmeleri, tüketici aleyhine değiştirilemez. Ayrıca satıştan kaçınmak da yasaktır. Fiyat etiketiyle ilgili 54'üncü maddemizde de der ki; ilan edilen fiyatla istenilen, kasadaki fiyat farklıysa tüketici lehine olan uygulanır. Kanun çok açık ve net, tüketicinin eli çok güçlü. Tüketicinin satın aldığı bileti iptal eden şehirlerarası seyahat firmalarını mutlaka ulaştırma bakanlığına şikayet etmesi lazım. Tüketici o seyahate gidemezse, maddi manevi tazminat hakkı doğar" dedi.

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“ARADAKİ FİYAT FARKI TÜKETİCİYE ÖDENMEK ZORUNDA”

Ağaoğlu, "Gerek internetten, gerek terminalden satın alınan şehirlerarası otobüs biletleri nasıl satıcı tarafından iptal edilemezse, dolar yükseldi, benzer bir sorunu da elektronik ürünlerle ilgili sipariş veren tüketicilerin de siparişlerini bazı firmalar iptal ediyor. Bu tamamen hukuka aykırı. Stokta bulunmayan mal satılamaz, mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde açık hüküm var. İnternetten alışverişlerde de çok görüyoruz. Dolar yükseldi ya, hemen fiyatları artırdılar. Verilen siparişi iptal hakkın yok senin. Siparişi haklı bir gerekçe olmadan iptal ettiği takdirde, internet satış portalı aradaki fiyat farkını tüketiciye ödemek zorunda. Tüketicilerin muhatabı mesafeli sözleşme yaparak bedel ödediği internet satış portallarıdır. Tüketici Kanunu'nun 6'ncı maddesi, satıştan kaçınmayı yasaklamıştır. Tüketiciye ben satmıyorum, caydım, sen paranı geri al, otur oturduğun yerde denilemez. Tüketicinin sözleşmesini iptal etmek için haklı gerekçe ancak mücbir sebeplerde olur. Keyfi olarak iptal edip fiyat etiketi değişip satışa sunulması tüketici kanununa tamamen aykırıdır. Tüketiciler seyahat firmalarıyla ilgili iptalle karşılaşıyorlarsa, kendi iradeleri dışında Ulaştırma Bakanlığı'na, internet üzerinden yaptıkları alışverişle ilgili bir iptal ve haksız uygulama görürlerse, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna şikayet edebilirler" dedi.

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“ZAM YAPMAK İÇİN SEFERİ İPTAL EDEN FİRMALARA AĞIR YAPTIRIM VAR”

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da, "İnternet sitesiyle firma müşteriye karşı bu konuda müteselsil sorumludur. Zam yapmak için seferi iptal eden firmalara bakanlığın ağır bir yaptırımı var. İnternet sitesi de buna ortaktır. Firmaların böyle bir hakkı yok, eğer zorunlu nedenlerle otobüs seferleri iptal ediliyorsa, o vatandaşın seyahatini bir şekilde temin etmek durumundadır. Fiyat farkı da alamaz" ifadelerini kullandı.


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