FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar yükselecek mi? Dolar çıkar mı?

Dolar yükselecek mi? Dolar çıkar mı?

18.04.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya piyasalarında geçtiğimiz ay yaşanan ani hareketliliğin ardından 8.30 TL seviyelerini test eden dolar kuru, daha sonra ise 8 Türk Lirasının altına kadar gerilemişti. 7,70 TL civarına kadar inden dolar fiyatları, şu sıralar 8,07 Türk Lirası bandında hareket ediyor.

Birçok uzman, dolardaki hareketlilik hakkında yorum yaptı. Bazı analistler, 8.15 Türk Lirasının direnç olarak takip edildiğini açıklarken, 7,83 Türk Lirasının ise destek seviyesi olarak izleneceğini vurguladı. 7,95 Türk Lirasının 4. kez test edildiği vurgulayan uzmanlar, 8,32 TL seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Dolar yükselecek mi?

ZİRAAT FX

ZİRAAT FX
Küresel makro görünüme yönelik iyimser beklentiler de devam ederken, risk iştahı pozitif seyredebilir ve Gelişmekte Olan Ülke para birimleri bu ortamdan faydalanabilir. Yurtiçinde ise dün, politika faizini beklentiler doğrultusunda %19 seviyesinde sabit tutan TCMB’nin şahin duruşa işaret eden ”gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak” ifadesini Metin’den çıkarması Dolar /TL’de 8,16’ya kadar bir yükselişi beraberinde getirse de ABD on yıllık tahvil faizindeki gerileme ile kur da 8,01’lere kadar düşüş kaydetti. Kapanış ise 8,02’den gerçekleşti. Bu sabah ise kurda yükseliş eğilimi gözlenirken, yurtdışı piyasalardaki görüntüye bağlı olarak kur dünkü en yüksek seviye olan 8,16’nın altında kalabilir. Aşağıda ise destek 7,98 civarında.

ALB FOREX

ALB FOREX
Dolar/Lira paritesi, uzun süre sonra dün 8 lira seviyesinin altını testi etti. Gece saatlerinde 7.99 seviyesine kadar gerileyen paritenin bu bölgeden destek bulduğu görülüyor. Mart ayı sonundan bu yana düşüş trendinin etkisinde hareket eden USD/TRY paritesinde, trend direnci 8.13 seviyesinde bulunuyor. Trend dahilinde satış baskısının devam etmesi durumunda 8 lira aşağısında kalıcılık sağlanması halinde 7.91 bölgesine doğru satışların arttığı görülebilir. Trend içinde yaşanabilecek yükselişlerde 8.0880 ve 8.1150 ara direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Dirençler: 8.0880 / 8.1150 / 8.1550 Destekler: 8.0300 / 7.9900 / 7.9130

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ
TCMB faiz oranın değiştirmesi. Piyasa beklentisi de bu yönde idi. ‘Gerekirse ek faiz artışı yapılabilir’ vurgusu yeni metinde yer almadı. Banka şahin yaklaşımını ise genel olarak korudu. Piyasa daha çok metne odaklanmıştı. Bu anlamda da Banka’nın beklentileri büyük oranda karşıladığını söyleyebiliriz Sıkı para politikasının süreceği, enflasyonla mücadelede kararlılığın devam edeceği mesajları verildi. Lokal ve global şartların yarattığı enflasyon riski nedeniyle şahin yaklaşımın sürmesi önem arz ediyor. Lokal varlıklarda dengeleme arayışının sürmesi, fiyatlamanın TL lehine dönmesi ve Ankara’nın ikna çabalarının karşılık bulmasında PPK’nın şahinliğinin gerek şart olduğu kanaatindeyiz. Globalde büyümenin iyileşmesinin sonucu olarak piyasa sıkılaşıyor. Düşük faiz-bol para ana dinamiğinin-söyleminin düşük faiz kısmı ortadan kalkma sinyali veriyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, fonlama maliyetlerindeki kıpırdanmayı ortaya koyuyor. Aşılamanın yaygınlaşması, destek paketleri ABD’de büyümeyi tetiklerken Usd için de destekleyici oluyor. Globalde mal-hizmet fiyatlarındaki artış içeriye maliyet enflasyonu transferine yol açıyor. Öte yandan kurlardaki yükseliş de maliyet artışı besliyor. Dış ve iç dinamiği göz önüne aldığımızda sıkı para politikası seçenek değil zaruri hale dönüştüğünü söyleyebiliriz. Dolar Endeksi 91,75 seviyesine gevşedi. Parite bu sabah 8,04 civarında işlem görüyor. 8,03 ve 7,99 seviyeleri destek; 8,06 ve 8,11 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Navalny ile ilgili flaş gelişme: Ölüme doğru gidiyor

Navalny ile ilgili flaş gelişme: Ölüme doğru gidiyor

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte 3 ihtimal

Emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte 3 ihtimal

Deniz olmayan kentten dünyaya balık ihracı!

Deniz olmayan kentten dünyaya balık ihracı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren cumartesi mesaisi kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren cumartesi mesaisi kararı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.