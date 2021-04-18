Dolar yükselecek mi? Dolar çıkar mı?

Birçok uzman, dolardaki hareketlilik hakkında yorum yaptı. Bazı analistler, 8.15 Türk Lirasının direnç olarak takip edildiğini açıklarken, 7,83 Türk Lirasının ise destek seviyesi olarak izleneceğini vurguladı. 7,95 Türk Lirasının 4. kez test edildiği vurgulayan uzmanlar, 8,32 TL seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Dolar yükselecek mi?

ZİRAAT FX Küresel makro görünüme yönelik iyimser beklentiler de devam ederken, risk iştahı pozitif seyredebilir ve Gelişmekte Olan Ülke para birimleri bu ortamdan faydalanabilir. Yurtiçinde ise dün, politika faizini beklentiler doğrultusunda %19 seviyesinde sabit tutan TCMB’nin şahin duruşa işaret eden ”gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak” ifadesini Metin’den çıkarması Dolar /TL’de 8,16’ya kadar bir yükselişi beraberinde getirse de ABD on yıllık tahvil faizindeki gerileme ile kur da 8,01’lere kadar düşüş kaydetti. Kapanış ise 8,02’den gerçekleşti. Bu sabah ise kurda yükseliş eğilimi gözlenirken, yurtdışı piyasalardaki görüntüye bağlı olarak kur dünkü en yüksek seviye olan 8,16’nın altında kalabilir. Aşağıda ise destek 7,98 civarında.

ALB FOREX Dolar/Lira paritesi, uzun süre sonra dün 8 lira seviyesinin altını testi etti. Gece saatlerinde 7.99 seviyesine kadar gerileyen paritenin bu bölgeden destek bulduğu görülüyor. Mart ayı sonundan bu yana düşüş trendinin etkisinde hareket eden USD/TRY paritesinde, trend direnci 8.13 seviyesinde bulunuyor. Trend dahilinde satış baskısının devam etmesi durumunda 8 lira aşağısında kalıcılık sağlanması halinde 7.91 bölgesine doğru satışların arttığı görülebilir. Trend içinde yaşanabilecek yükselişlerde 8.0880 ve 8.1150 ara direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Dirençler: 8.0880 / 8.1150 / 8.1550 Destekler: 8.0300 / 7.9900 / 7.9130