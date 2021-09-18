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Dolarda ani yükseliş! İşte 18 Eylül 2021 Cumartesi dolar ve euro fiyatları!

18.09.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarında ani yükselişler meydana geldi. Haftanın son işlem günü olan 17 Eylül Cuma gününe 8,40 TL seviyelerinde başlayan dolar fiyatları, gece saatlerinde 8,50 TL bandında hareket ediyordu. Euro da dolara paralel olarak yükselişini sürdürüyordu.

Dolar, piyasaların kapalı olduğu 18 Eylül 2021 Cumartesi sabahına ani yükselişle başladı. Dün 10,04 TL civarında işlemlerini sürdüren euro da dolara yakın bir değer kazancıyla yükselişini sürdürüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Bir önceki gün olan haftanın son işlem gününe 8,40 TL ile başlayan dolar fiyatları, gece saatlerinden itibaren 8,50 TL'lere kadar dayanmıştı. Piyasaların kapalı olduğu 18 Eylül 2021 Cumartesi günü dolar, 8,64 TL civarında işlemlerini sürdürüyor.

Sabah saat 09:00 sıralarında euro ise 10,14 TL'den işlem görürken, İngiliz sterlini de aynı dakikalarda 11,88 TL’den alıcı bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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