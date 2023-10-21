Doları, euroyu, borsayı solladı geçti! Kuyumculardan gram altın fiyatı tahmini: ‘Altın bu havaları çok sever’ diyerek açıkladılar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 7.446,97 ve en yüksek 8.252,32 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,43 değer kaybederek 7.510,68 puandan tamamladı.

GRAM ALTIN BİR HAFTADA YÜZDE 4,5 KAZANDIRDI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 4,55 artışla 1.791 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,58 kazançla 12.035 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.817 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.946 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,70 değer kazancıyla 28,0060 liraya, euro ise yüzde 1,40 kazançla 29,6380 liraya yükseldi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KUYUMCULARDAN TAHMİN

Piyasalarda merkez bankalarının faiz hamlelerinin yanı sıra İsrail-Filistin arasında yaşanan savaş piyasaların yakın takibinde bulunuyor. Bu gelişmelerle tırmanışa geçen altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği özellikle yatırımcıların merak ettiği konuların başında geliyor. Her türlü ekonomik döngüde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın inişli çıkışlı bir grafik çizerken kuyumculardan yeni bir açıklama geldi.

1.800 TL’ye yaklaşan gram altının daha da yükselmesini beklediğini belirten kuyumcu esnafı Engin Temizel, son günlerde yaşanan savaş ile birlikte altının yükselişe geçtiğini söyledi. Altının daha çok bu havaları sevdiğini ifade eden Temizel, fiyatların bu nedenle de daha yukarı çıkmasını beklediğini söyledi.

ALTIN ALMALI MI, SATMALI MI?

Altına yatırım yapacaklara da seslenen Temizel, uzun vadede altın yatırımı yapmak isteyenler için henüz geç kalınmadığını da ifade etti. Dolar ve ons da fiyatların yükselmesinin kaçınılmaz olacağını belirten Temizel uzun vadede altına yatırım yapmak isteyenlere tavsiyede bulunarak, alım için henüz geç olmadığını sözlerine ekledi.







