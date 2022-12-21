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DOLARI olanlar dikkat! 21 Aralık 2022 DOLAR ne kadar, EURO kaç TL? Uzman isimden yatırım uyarısı!

21.12.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gümüşün USD veya altından daha fazla kazandıran yatırım aracı olduğunu ifade edip uyarıda bulundu. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Dolar ve Euro fiyatları...

DOLARI olanlar dikkat! 21 Aralık 2022 DOLAR ne kadar, EURO kaç TL? Uzman isimden yatırım uyarısı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 21 Aralık 2022 Çarşamba günü merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüşün bu yıl yatırımcısına kazandırdığını ifade etti. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Dolar ve Euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR? (21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

Dolar önceki kapanışını 18,6576 TL'den yaptı.

Dolar dün 18,6509 TL alış, 18,6645 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar ve Euro'da son duruma piyaslaar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

euro

EURO KAÇ TL?

EURO önceki kapanışını 19,8134 TL'den yaptı.

EURO dün 19,7937 TL alış, 19,8332 TL satış fiyatından el değiştridi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI AÇIKLAMA: "GÜMÜŞ DAHA FAZLA KAZANDIRDI"

İslam Memiş, gümüşün altından daha fazla kazandırdığını söyledi.

Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklaması şu şekilde:

''Gümüşün gram fiyatı 9,92 seviyesinden yıla başladı, şuanda 14 lira seviyesinden satılıyor. Gümüşün gram fiyatının altından daha fazla bir getirisi oldu. Yani yüzde 40 civarında altın kazandırırken, yüzde 41 civarında gümüş kazandırdı. 100 bin liralık altın alan bugün 140 bin lira yaptı parasını, 100 bin liralık gümüş alan da 141 bin lira yaptı parasını. Yani rakamlar ortada. Yine bu yıl emtia fiyatlarının bu kadar baskılanmasına rağmen yatırımcısı kazançlı çıktı.''

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