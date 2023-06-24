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Doların payı 20 yılın en düşük seviyesini görmüştü: 1971'den sonra en önemli gelişme! Altın fiyatları yükselirken yeni bir para rejimi hazırlığı…

24.06.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatı, dolar/TL kurundaki tarihi zirveden destek alarak Cuma günü rekor seviyeye yükseldi. Uzmanlar ons altının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2.250 dolar seviyesine yükselmesini beklediklerini söyledi. Altının gram fiyatı içinse 1800 TL tahmininde bulundu. Ancak 2 ay sonra uluslararası finansta 1971'den beri ‘en önemli’ olacağı ifade edilen gelişmenin açıklanması bekleniyor. BRICS ülkelerinin, altına dayalı yeni bir para rejimi hazırlığında olduğu kaydedildi.

Doların payı 20 yılın en düşük seviyesini görmüştü: 1971'den sonra en önemli gelişme! Altın fiyatları yükselirken yeni bir para rejimi hazırlığı…

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmasının ardından küresel piyasalarda geriledi. Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı sunumda, enflasyonu yüzde 2'lik hedefe çekmek için uzun bir yol kat etmeleri gerektiğini belirterek yıl sonunda bir miktar daha yüksek faiz beklentisini yineledi. Bu gelişme sonrası ons altın fiyatı 3 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 1918 doları görmesinin ardından 1930 dolar seviyelerinde dengelendi.

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GRAM ALTIN FİYATI YENİ REKOR SEVİYEDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından yüzde 6’dan fazla değer kazanan dolar/TL kuru 25,80 TL ile rekor kırdı. Bu durum altının gram fiyatını üzerinde de etkili oldu. 1589 TL’nin üzerini test eden gram altın yeni tarihi zirvesini gördü.

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UBS: ONS ALTIN 2.250 DOLAR SEVİYESİNİ GÖREBİLİR

Hem ons hem de gram altın fiyatı için tahminler ise peş peşe geldi. Yatırım bankası UBS, yılın ikinci yarısına ilişkin öngörülerinde altının yükseleceğini dile getirdi. UBS raporunda şu ifadeleri kullandı:

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“Altın, yılın ilk yarısında ralli yaparak 2.000 doların üzerine tırmandı ancak yatırımcıların daha uzun süre yüksek Fed politika faizi fiyatlaması nedeniyle Mayıs başından bu yana gevşedi. Yine de Fed oranlarında zirve beklentisi, güçlü merkez bankası talebi ve güvenli liman akışlarının desteğiyle önümüzdeki 1 yıl içinde altın fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Altının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını ve 2.250 dolarlık 12 aylık fiyat hedefini korumasını bekliyoruz. Ayrıca sarı metali portföy bağlamında iyi bir çeşitlendirme aracı ve jeopolitik ve büyüme risklerine karşı bir koruma olarak görüyoruz."

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak ise gram altın fiyatı için yaptığı değerlendirmesinde, mevcut seviyelerden 1800 liraya kadar yükseliş olabileceğini dile getirdi. Alım fırsatlarının olduğu bir döneme girildiğini söyleyen uzman isim, yaz aylarının bu şekilde geçmesinin beklendiğini ve ons altındaki baskının Eylül ayından sonra kalkabileceğini aktardı. Hatice Kolçak, gram altının 1800 liradan sonrasını görmek için beklenmesi gerektiğini vurguladı.

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BRICS ÜLKELERİNDEN YENİ ADIM

2 ay sonra uluslararası finansta 1971'den beri en önemli gelişmenin açıklanması bekleniyor. Doların küresel ödemelerdeki rolünü zayıflatabilecek yeni bir para birimi yaratılmasıyla yaşanacak bu şoku, BRICS ülkeleri tetikleyecek.
Goehring & Rozencwajg şirketinin değerlendirmelerine göre gelişmekte olan ülke merkez bankalarının kurmak istedikleri bu yeni parasal sistemde, uzlaşma mekanizması olarak altın varlığı hayati bir rol oynayacak. Bu ülkeler ticareti yerel para birimlerinde halledebilmek ve sermaye dengesizliklerini altın varlığı kullanılarak gidermeye çalışacak.

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POWELL: DOLARIN REZERV PARA BİRİMİ OLARAK KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Ancak Fed Başkanı Powel tam aksini düşünüyor. “Doların dünya rezerv para birimi olarak statüsü bizim için çok önemli” diyen paranın patronu, “Bu statüyü sahip olmamızın nedeni, büyük ölçüde demokratik kurumlarımıza, hukukun üstünlüğüne ve genel anlamda güçlü bir fiyat istikrarına sahip olmamızdır. Bu unsurlar yerinde olduğu sürece doların rezerv para birimi olarak kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Powell, hukukun üstünlüğü, fiyat istikrarı, güçlü demokratik kurumlar ve serbest sermaye hesapları gibi özellikleri bir araya getiren başka bir ülke olmadığını ifade etti ve, "Tarih, küresel rezerv para birimi statüsünün kalıcı ama sürekli olmayan bir statü olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

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DOLARIN PAYI 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

IMF verilerine göre, dördüncü çeyrekte resmi döviz rezervlerinin dolar payı son 20 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 58'e geriledi.

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