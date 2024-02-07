Yükseliş devam ediyor: Dolar kurunda yeni zirve

Dolar kurundaki yükseliş devam ediyor. Dolar/TL kuru bugün 30,60 ile yeni zirvesini görerek güne başladı. Euro da 32,9772 seviyesinde işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 30,5610 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,8330 lira olmuştu.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





