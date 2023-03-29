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Domates, salata, biber... Antalya Hali'nde bahar hareketliliği! Fiyatlar yüzde 50 düştü

29.03.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin örtü altı üretim üssü Antalya’da ürünlerin işlendiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, bahar hareketliliği başladı. Havaların ısınması ile birlikte hale gelen ürün miktarı artarken, ürünlerin fiyatları da neredeyse yüzde 50 düştü.

Domates, salata, biber... Antalya Hali'nde bahar hareketliliği! Fiyatlar yüzde 50 düştü

Türkiye'nin en büyük üretici hali konumunda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde bahar hareketliliği başladı. Havaların ısınması ile birlikte ürünlerin toplama suresi kısaldı ve dolayısı ile hale gelen ürün miktarı da arttı. Ürün miktarının artması fiyatlara da yansıdı. Ocak-Şubat aylarında 25-30 TL’ye kadar yükselen domates, yüzde 50 ucuzlayarak 10 TL’ye kadar düştü. Antalya Toptancı Hali'nde bugün fiyat listesi şu şekilde oluştu; sivri biber 21 TL, patlıcan 15 TL, kabak 15 TL, salatalık 17 TL.

Antalya’nın Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Ali Celbiş ise, pazar ve market arasında uçurum olduğunu belirterek fiyatların denetlemesini istedi.

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"MAYIS AYINDA TEKRAR FİYATLARIMIZ DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Antalya Hali'ne giren ürün miktarının havaların ısınması ile birlikte arttığını belirten Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Domates fiyatları 9-12 TL arasında değişiyor. Marketlere satılan domatesler ise 10 TL seviyesinden alıcı buluyor. Lüks domatesler ise 15 TL’ye kadar yükseliyor. Fiyatlarımızda hissedilir derecede düşüş oldu. Nisan ayında bir yükseliş olabilir ama Mayıs ayında tekrar fiyatlarımız düşüşe geçecek. Biz de tüketicimiz ucuz yesin istiyoruz ama şu anda turfanda sebze üretiliyor. Maliyetler ister istemez artıyor. Kış ürünleri yüksek olur" sözlerine yer verdi.

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Antalya’dan Avrupa’nın birçok ülkesine ürün gönderildiğini belirten Yılmaz, "Bunun yanında Rusya, Ortadoğu’ya da ürünlerimiz gidiyor. Rusya-Ukrayna savaşından sonra eskisi gibi olmasa da yine ürün göndermeye devam ediyoruz. Bugün fiyatlarımız; sivri biber 21 TL, patlıcan 15 TL, kabak 15 TL, salatalık 17 TL, yurt dışına giden Kaliforniya biberimiz 40-45 TL. Markette ürünlerin yüksek olması bizim dışımızda oluyor. 10 TL'ye satılan domatesin 30-40 TL olmaması gerekir. Biz bu fiyatları doğru bulmuyoruz" dedi.

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ÜRETİCİDE 15 SATICIDA 30 TL

Aksulu salatalık üreticisi Ali Celbiş, "Şu anda verimimiz daha güzel, havalar da ısındı. Bahara doğru verim 3’e katlar. Fiyatlar böyle giderse iyidir. Maliyetimiz de yüksek. Bizler her türlü fedakârlık yapıyoruz, biz fedakarlık yaparken pazarcı ve market sahipleri de fedakarlık yapsın. Ben 1 kilometre ilerideki pazara gittim, 15 TL verdiğim ürün 30 TL. Pazarda 25 TL’den aşağı bir şey yok. Burada kazanan çiftçi değil. Çiftçi 1 yıl buna emek veriyor. Birisi halden alıyor, yüzde 200 kar koyuyor üstüne. Arada uçurum var. Bu faturaların denetlenmesi gerekir, pazarda yüksek olunca vatandaş da tüketemiyor. Üretici ile tüketici arasında farkın nereden kaynaklandığı bellidir. Kış döneminde 4 günde bir toplarken, şimdi 2 günde bir topluyoruz. Fiyatlar düşüyor. Gençlerin bu mesleğe sahip çıkması gerekir, bunlar bacasız fabrikadır. Gençlerimiz ata mesleklerini de yapsınlar" diye konuştu.


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meyve Sebze

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