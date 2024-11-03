Dönem başından beri sorundu! En sonunda Resmi Gazete'de yayımlandı: Asgari ücretin üstünde ödeme yapılacak!

Engelli, yaşlı ve çocuk bakım alanlarında temizlik personelin bulunmaması sosyal medyada gündem olmuştu. Özellikle okulların açılması ile temizlik personelinin olmamasına dikkat çeken veliler, okul hijyenini bir süre kendileri sağlamaya çalışmıştı.

Okullarda yeterli personel olmadığı için yaşanan temizlik krizine ise 'İş Gücü Uyum Programı' ile çözüm getirilmeye çalışıldı. Takviye personel ile hijyen sorununu düzeltmek hedeflenmişti.

ÜCRETLER DÜŞÜKTÜ

Programa göre, haftada üç gün çalışacak personele günlük asgari ücret olan 566 lira ‘Cep harçlığı’ adı altında ödeme yapılmasına karar verilmişti. Ancak ücretin çok düşük olduğu gerekçesiyle hem okullarda da hem da başka kurumlarda programa yeterli başvuru yapılmadığı belirtiliyordu.

ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE ÖDEME YAPILMASINA KARAR VERİLDİ

Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile program kapsamında çalışacaklara günlük asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasına karar verildi. Yeni düzenlemeye göre ödemenin günlük asgari ücretin 1,25 katından fazla olmayacağı öngörüldü. Böylece, cep harçlığı adı altında ödenecek tutar 833 liraya çıkarıldı.