Döner sektörü "Turquality" desteği istiyor

İSTANBUL (AA) - Tüm Döner Üreticileri Derneği Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, küresel ölçekte Türk malı imajını güçlendirmek için son 10 yıldır yoğun olarak uygulanan Turquality desteğinin kendilerine de verilmesi çağrısında bulundu.

Emek, yaptığı yazılı açıklamada, Turquality desteğinin, Türk malı imajını güçlendirmek için son 10 yıldır yoğun olarak uygulandığını bildirdi.

Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil eden Türk döner üreticilerinin, çok sayıda sektöre verilen Turquality desteğinin kendilerine de verilmesini istediğini kaydeden Emek, bu desteğe büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Emek, "Döner sektörü dünyayı kuşattı, kendi imkanlarımızla ihracat imkanlarını zorluyoruz. Kurumsal olarak hareket ediyoruz. Kendi kaynaklarımızla yurt dışı yatırımlarını, yeni ortaklık modellerini geliştiriyoruz. Milyarlarca dolarlık bir sektörün Turquality imkanlarından yararlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sektör 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak"

Muhammet Nezif Emek, Turquality desteği konusunda girişimlerinin sürdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: