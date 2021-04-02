FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dönüşümlü çalışma ne zaman başlayacak? Kamuda yeni dönem

Dönüşümlü çalışma ne zaman başlayacak? Kamuda yeni dönem

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 21:30 | Son Güncelleme

Kamuda yeni bir çalışma modelinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Esnek ve uzaktan çalışma sistemi kamu çalışanları için de geçerli olacak. Çeşitli modeller üzerinde çalışılan yeni sistemde dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi gibi modeller üzerinde çalışılacak. İşte, ayrıntılar...

Kamuda çalışma sisteminde değişikliğe gidiliyor. Özel sektörün hali hazırda uygulamaya başladığı uzaktan çalışma modellerinin kamuya da uyarlanması planlanıyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında kamu çalışanlarının iş modellerine ilişkin başlanan çalışma gündeme geldi. İşte, detaylar...

Dönüşümlü çalışma ne zaman başlayacak? Kamuda yeni dönem

Yapılan toplantıda Kamudaki İstihdam Türlerini Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması kararı alındı.
Çalışma Grubu, kamu kurumlarındaki istihdam türleri ve uzaktan çalışma modellerine ilişkin detaylı bir çalışma yapacak.
Kamuda çalışanlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları da düzenli olarak uygulanarak kariyer imkanı yaratılacak.
Kamu çalışanlarının motivasyonunu artırması planlanan bu sınavların tüm kurumlarda yapılması sağlanacak.
Personelin kariyer ve liyakati esas alınarak yatay ve dikey yükselmesine yönelik bir sistem oluşturulacak.
İş Kanunu ve uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.
Pandemi döneminde uygulanan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte kamuda yeni iş modelleri oluşturulacak.
Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi (bir işverenin kendisine iş sözleşmesi ile bağlı olan işçisinin iş görme edimini, onun da rızasını almak koşuluyla belli ve geçici bir süre için bir başka işverenin emrine vermesi), yıllık iş süreleri modeli gibi uygulamalar devreye girecek.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Yiğit Bulut 200 bin liraya yakın maaş alıyor'
'Yiğit Bulut 200 bin liraya yakın maaş alıyor'
Türkiye'nin konuştuğu Ayvatoğlu'ndan flaş sözler
Türkiye'nin konuştuğu Ayvatoğlu'ndan flaş sözler
Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı
Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı
İşte emekli aylığı hesaplama!
İşte emekli aylığı hesaplama!
Bakan Elvan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı
Bakan Elvan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı
'Fiyatlar artacak' beklentisi pazarı büyüttü
'Fiyatlar artacak' beklentisi pazarı büyüttü
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Nisan On Numara çekilişi
2 Nisan On Numara çekilişi
Bakan Elvan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı
Bakan Elvan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı
TCMB - Bankalar kredilerde standartları ilk çeyrekte gevşetti
TCMB - Bankalar kredilerde standartları ilk çeyrekte gevşetti
Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye son yıllarda pek çok cephede savaşıyor"
Türkiye son yıllarda pek çok cephede savaşıyor
Bir kilogram altın 447 bin liraya düştü
Bir kilogram altın 447 bin liraya düştü
ŞOK aktüel ürünleri neler? 31 Mart - 6 Nisan haftası ŞOK aktüel ürünleri
31 Mart - 6 Nisan haftası ŞOK aktüel ürünleri neler?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.