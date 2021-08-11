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Dört büyüklerin borçları açıklandı! En fazla borçla zirvede olan takım ise Fenerbahçe oldu

11.08.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları katlanarak artmaya devam ediyor. Futbol kulüplerinin KAP'a yaptığı açıklamada en fazla borç Fenerbahçe'nin. Öte yandan Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde kendi tokenini çıkarmış ve 30 saniyede 15 milyon lira kazanmıştı.

Dört büyüklerin borçları açıklandı! En fazla borçla zirvede olan takım ise Fenerbahçe oldu

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı. Açıklama ile dört büyüklerden en fazla borçlu futbol kulübü Fenerbahçe olurken, en az borç ise Trabzonspor'un oldu.

FENERBAHÇE'NİN BORCU 5,96 MİLYAR LİRA

KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe.

Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.

Fener Token çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde dijital dönüşüm projeleri kapsamında yepyeni bir adım attı ve kendi tokenini çıkardı. Fenerbahçe Token, yoğun ilgiyle karşılaştı ve 30 TL'den satılan tokenlar 30 saniyede tükendi. Ön satış işlemlerinin basın toplantısı sürerken başlatıldığı tokene yoğun ilgi gösterildi. 30 TL'den satışa sunulan seçenek 2 'nin 30 saniye tükendiği belirtildi. Sarı lacivertli kulüp sadece 30 saniyede 15 milyon TL kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 5,47 MİLYAR LİRA

Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor.

Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.

GALATASARAY'IN BORCU 4,51 MİLYAR LİRA

Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira.

Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.

TRABZONSPOR'UN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 MİLYAR 441 MİLYON LİRA

İstanbul’un üç kulübüne oranla Trabzonspor’un daha az borcu bulunuyor.

Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.

'Fenerbahçe Token' 30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!'Fenerbahçe Token' 30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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