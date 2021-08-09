'Fenerbahçe Token' 30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

Fenerbahçe ve Paribu işbirliğinde hayata geçirilen 'Fenerbahçe Token'in lansmanı yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Paribu CEO’su Yasin Oral katıldığı basın toplantısında Fenerbahçe Token'ı anlattı.

Ön satış işlemlerinin basın toplantısı sürerken başlatıldığı tokene yoğun ilgi gösterildi. 30 TL'den satışa sunulan seçenek 2 'nin 30 saniye tükendiği belirtildi. Sarı lacivertli kulüp sadece 30 saniyede 15 milyon TL kazandı.

Fenerbahçe Token, piyasaya 2 seçenek halinde sunuldu. 1 FB Token'ın 15 TL olarak satışa sunalacağı seçenekte 9 ay boyunca transfer ve satış işlemi yapılamazken, tokenlar işleme 15 Mayıs 2022'de açılacak. İkinci seçenekte ise 1 FB Token 30 TL'den satışa sunulacak ve FB/TL markette açıldığı anda işleme konulabilecek.

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 FB olacak.

30 SANİYEDE TÜKENDİ

Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bu arada Seçenek 2, 30 saniyede tükenmiş” derken, Başkan Ali Koç bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve “Nasıl olur ya! Haksızlık, daha biz alamadık” diye tepki gösterdi. Kısa bir süre sonra tekrar söz alan Oral, “Seçenek 1 de bitmek üzereymiş. Sanırım basın toplantısı bitmeden hepsi bitecek” ifadelerini kullanırken Başkan Ali Koç “Ciddi misin?” karşılığını verdi.

Başkan Koç, “Tabii burdan elde edeceğimiz gelirin 3’te 1’i mevzuat gereği harcama limitlerine pozitif etki yapacaktır. Hayalimiz ilerde maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak” diyerek Fenerbahçe Token’den elde edilecek gelirlerin transfer limitlerine yansıyabileceğini söyledi.



