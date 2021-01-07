FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Döviz, borsa, altın... İşte 2020 yılının en çok kazandıranı

Döviz, borsa, altın... İşte 2020 yılının en çok kazandıranı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2021 10:48 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2020 dönemine ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, Aralık 2020'de en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde sağlandı. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,81, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,94 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Döviz, borsa, altın... İşte 2020 yılının en çok kazandıranı

TÜİK, Aralık 2020 dönemine ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,57 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

10

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 1,20, Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,66, avro yüzde 2,98, dolar yüzde 5,66 ve külçe altın yüzde 6,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,12, DİBS yüzde 0,58, avro yüzde 1,92, dolar yüzde 4,62 ve külçe altın yüzde 5,02 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.

11

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,97 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,99 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

12

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,33, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,87 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. DİBS'in ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,44 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

13

YILLIK EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,81, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,94 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 15,30, dolar yüzde 5,30 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,99 ve DİBS yüzde 12,91 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 25,92, dolar yüzde 14,99 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,54 yatırımcısına kazanç sağladı, buna karşın mevduat faizi (brüt) yüzde 2,79 ve DİBS yüzde 4,90 ile kayba uğrattı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
2021 ehliyet harcı ne kadar?2021 ehliyet harcı ne kadar?
Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti
Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti
207 yıl sonra tarih tekerrür etti
207 yıl sonra tarih tekerrür etti
2021 başında yapılması planlanan zam ertelendi
2021 başında yapılması planlanan zam ertelendi
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Altın güne hareketli başladı!
Altın güne hareketli başladı!
TOKİ ucuz konut satışına başladı!
TOKİ ucuz konut satışına başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
İşte memurların güncel zam tablosu!
İşte memurların güncel zam tablosu!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tat Gıda'dan flaş satış kararı!
Tat Gıda'dan flaş satış kararı!
2021 ehliyet harcı ne kadar? 2021 Pasaport harçları ne kadar oldu? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı
2021 ehliyet harcı ne kadar?
Vergi yapılandırma uzatılacak mı? Vergi borcu faizleri siliniyor mu? Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma süresi uzatıldı
KYK borcu yapılandırma 2021 başvuru süresi uzatıldı mı? KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?
KYK borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı
2021 MTV ne kadar? MTV ödeme nasıl yapılır? 2021 MTV ödemeleri ne zaman? İşte MTV ücretleri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama
2021 MTV ücretleri ne kadar?
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte güncel banka çalışma saatleri
İşte bankaların çalışma saatleri

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.