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Döviz bürolarından Danıştay'da yönetmelik iptali için dava

29.11.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz bürolarına ilişkin hazırlanan yeni yönetmelik ve tebliğin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Döviz bürolarından Danıştay'da yönetmelik iptali için dava

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin 12 Ekim 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren hisse devri, sermaye artırımı ve ülkenin bölgelere bölünmesini içeren yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurarak dava açtı.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu sözcüsü Adil Yazıcıoğlu, döviz bürolarının ülke menfaatlerini koruyan işletmeler olduğunu belirterek, "Yapılan düzenleme döviz bürolarının çalışma hayatını kolaylaştırmaktan ziyade fiilen çalışamaz hale getirmiştir. Bu tebliğ ve yönetmelik ile şirket sahipleri şirketlerini eşlerine kardeşlerine dahi devredemez hale getirilmiştir. Devir hakları ellerinden alınarak mevcut döviz bürolarının piyasadaki rayiç şirket değeri bir gecede sıfıra eşitlenmiştir. Bakkalın, kuyumcunun, manavın, kasabın, marketin, bankanın hisselerini devretme hakkı varken döviz bürolarının devir hakkının engellenmesinin anlaşılır bir yanı yoktur. Yürürlüğe konulan tebliğ bu yönüyle fiilen 35 yıldır uygulanan kazanılmış hakları ihlal etmiştir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENDİ

Yazıcıoğlu, bugün itibarı ile yönetmelik ve tebliğin iptali için Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Mahkeme tarafından haklı davamızın kabul edileceği ve yürütmenin durdurulması kararı verileceği konusunda beklentimiz yüksektir" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Danıştay
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