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Döviz bürosu hissedarlarına mali güçlerini belgeleme zorunluluğu

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 12:28 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ortakları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvurular reddedilecek

DENİZ ÇİÇEK - Hazine ve Maliye Bakanlığı, hissedarları yeterli mali güce sahip olduğunu belgeleyemeyen döviz bürolarının kuruluş, faaliyet ve devirlerine ilişkin başvuru işlemlerini reddetme kararı aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilgili mevzuat uyarınca, döviz bürosu olarak anılan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma izni, şube faaliyet izni ve hisse devir başvuru işlemlerinde hissedarların yeterli mali güce sahip olması gerekiyor.

Bakanlık, artık yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma izni, şube faaliyet izni ve hisse devir başvuru işlemlerinde mali güçlerini belgelememeleri durumunda, bu işlemlere ilişkin başvuruları reddedecek. Gerekli mali güce sahip olma şartının sağlanmaması sebebiyle gerçekleştirilecek ret işlemi Yetkili Müessese Bilgi Sistemi (YMBS) üzerinden yapılacak.

Bakanlık, mali gücün belgelenmesine ve kanıtlanmasına ilişkin usul ve esasları da hazırladığı bir genelgeyle belirledi. Şubat ayı itibarıyla uygulamaya giren genelgeye göre, Bakanlığa yapılacak yetkili müessese kuruluş ve faaliyet izni, şube açma izni ve hisse devri başvurularında kurucu veya mevcut ortakların, hisseleri devralacak gerçek veya tüzel kişilerin mali güçlerini belgelemesi zorunlu olacak.

Yetkili müessese kurucuları, toplamda en az kuruluş izni için belirlenmiş asgari ödenmiş sermaye tutarı, faaliyet izni için belirlenmiş asgari ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutar ve başvuru ücreti tutarının toplamı kadar mali gücü bulunduğunu tevsik edecek. Şube faaliyet izinleri için de yine bu faaliyet için belirlenmiş sermaye şartı belgelenecek.

Hisse devir izni başvurularında da hisseleri devralacak olanlar, toplamda en az devralacakları hisse tutarı kadar mali gücü olduğunu kanıtlayacak.

- Alacaklar ve banka hesapları dikkate alınacak

Mali gücün tevsikinde dikkate alınacak bazı kriterler de belirlendi. Buna göre, başvuru sahibinin son beş yıla ait gelirlerinin toplamı, tevsik edilmesi gereken tutarın en az iki katı olacak. Başvuru sahibinin banka hesabında tevsik edilmesi gereken tutar kadar bakiye bulunacak. Satışların son bir yıl içerisinde yapılması şartıyla başvuru sahibi, menkul kıymet, taşıt veya gayrimenkul satışı sonucunda tevsik edilmesi gereken tutar kadar gelir gösterecek. Başvuru sahibinin ortağı olduğu şirketlerden belirlenen tutar kadar alacağı olması gerecek.

Ancak banka hesaplarında yer alan tutarların kişinin gelirleriyle uyumlu olması önem taşıyor. Kişinin Bakanlığa beyan ettiği resmi kayıtlarda yer alan gelirleri ile uyumsuz olan banka hesap hareketleri mali gücün tevsikinde dikkate alınmayacak.

Bakanlığa YMBS üzerinden yapılmış ve henüz sonuçlanmayan başvurular için de genelge hükümleri uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
döviz bürosu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkili müessese,

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