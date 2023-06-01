Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat prim ödemesi ne zaman yapılacak, TL olarak mı? Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat kararı

Kur korumalı mevduatla (KKM) ilgili Merkez Bankası tarafından açıklamada bulunuldu. Edilen bilgiye göre, Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yazı ile kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istenildi. İşte kur korumalı mevduat ile ilgili karara dair detaylar...
Merkez Bankası, kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması için yeni karar aldı.
1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
Kur korumalı mevduat prim ödemeleri TL olarak yapılacak.