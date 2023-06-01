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Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat prim ödemesi ne zaman yapılacak, TL olarak mı? Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat kararı

01.06.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat prim ödemeleri ile ilgili Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi konuya dair araştırma yapıyor. Peki, döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat prim ödemesi ne zaman yapılacak? Kur korumalı mevduat prim ödemesi TL olarak mı yapılacak? İşte, Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama...

Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat prim ödemesi ne zaman yapılacak, TL olarak mı? Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat kararı

Kur korumalı mevduatla (KKM) ilgili Merkez Bankası tarafından açıklamada bulunuldu. Edilen bilgiye göre, Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen yazı ile kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istenildi. İşte kur korumalı mevduat ile ilgili karara dair detaylar...

DÖVİZ DÖNÜŞÜMLÜ KUR KORUMALI MEVDUAT PRİM ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Merkez Bankası, kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması için yeni karar aldı.

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

KUR KORUMALI MEVDUAT PRİM ÖDEMESİ TL OLARAK MI YAPILACAK?

Kur korumalı mevduat prim ödemeleri TL olarak yapılacak.

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Kur korumalı mevduat için yeni kararKur korumalı mevduat için yeni karar
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