Döviz kuru düştü! Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim yaptıklarını duyurdular

Dövizde yaşanan düşüş marketlerdeki ürün fiyatlarına da yansımaya başladı. Döviz yükselirken fiyatı artan ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyordu.

Tarım Kredi Kooperatif marketinden indirim haberi geldi.

Kooperatif Market Ayçiçek yağında indirim başta olmak üzere bazı ürünlerinde yüzde 30’a varan indirimi açıkladı. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini duyurdu.

AYÇİÇEK YAĞI NE KADAR?

Birçok markette 109,90 liradan satışa sunulan ayçiçek yağı Tarım Kredi'de 105,90'a düşürüldü.



