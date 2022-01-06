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Döviz kuru düştü! Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim yaptıklarını duyurdular

06.01.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurundaki düşüş sonrası indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ayçiçek yağında ve bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirim yapığını duyurdu.

Döviz kuru düştü! Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim yaptıklarını duyurdular

Dövizde yaşanan düşüş marketlerdeki ürün fiyatlarına da yansımaya başladı. Döviz yükselirken fiyatı artan ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyordu.

Tarım Kredi Kooperatif marketinden indirim haberi geldi.

Kooperatif Market Ayçiçek yağında indirim başta olmak üzere bazı ürünlerinde yüzde 30’a varan indirimi açıkladı. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini duyurdu.

AYÇİÇEK YAĞI NE KADAR?

Birçok markette 109,90 liradan satışa sunulan ayçiçek yağı Tarım Kredi'de 105,90'a düşürüldü.

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