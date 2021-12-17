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Döviz Kurundaki Artış Turizm Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

17.12.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayından itibaren aldığı faiz indirimi kararlarının döviz kurlarının rekor seviyelere ulaşmasına yol açmasının ardından cari açığı kapatmak için ihracata ağırlık veren Türkiye, 2022 yılında turizm sektörüyle bunu başarmayı hedefliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayından itibaren aldığı faiz indirimi kararları, döviz kurlarının rekor seviyelere ulaşmasına yol açtı. Ekonomideki cari açığı kapatmak için ihracata ağırlık veren Türkiye, 2022 yılında turizm sektörüyle bunu başarmayı hedefliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre turizm gelirleri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3’ncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 78'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22'si ise yurt dışında ikamet eden Türk ziyaretçilerden elde edildi.

Peki pandemi nedeniyle son 2 yıldır zor zamanlar geçiren turizm sektörü Türk Lirası’nın döviz kurları karşısındaki değer kaybını nasıl yorumluyor? Turizme etkisinin ne yönde olacağını düşünüyor?

VOA Türkçe’ye konuşan Turizmci Birhan Bilen, TL’nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybının, yurtdışından gelen turistlerin Türkiye’yi tercih etmesi yönünde olumlu bir etki yapacağı görüşünde.

“Geçmiş senelere göre çok daha ucuz olan Türkiye’yi talep edeceklerdir”

Bilen, Akdeniz çanağındaki İtalya, Yunanistan, İspanya, Mısır ve Tunus gibi rakip ülkelerle karşılaştırıldığında aynı değerdeki bir seyahat paketinin bu ülkelere nazaran geçmiş senelere göre çok daha ucuz olacağını söyledi. Bilen ayrıca ekonomik kriterlerle karar veren müşterilerin öncelikle Türkiye’ye yönelik bir talepte bulunacağını ifade etti.

“Kar yönünden yüzümüz gülmeyecek”

Turizm sektöründeki giderlerde döviz kuruna bağlı olarak çok artış yaşandığını ifade eden
Bilen, sektörün bu durumdan olumsuz yönde etkilendiğine dikkati çekti.

Bilen, “Bir otelin enerji, gıda, alkollü içecekler veya araçlarda kullandığı yakıt gibi bütün kalemleri de döviz oranında arttığı için bizlerin kar marjında bir artışı söz konusu olmuyor. Dolayısıyla kar marjında bir artış olarak yüzümüz gülmeyecektir. Biz bundan ancak yolcu sayısının artış paralelinde fayda görebiliriz. Yani sürümden kazanabiliriz” şeklinde konuştu.

“Pandeminin etkisi devam ediyor”

Pandemi nedeniyle dövizin TL karşısında değer kazanmasının güncel talepleri henüz arttırmadığını belirten Bilen, yasakların kalkmasıyla birlikte taleplerde gözle görünür bir artış yaşanacağını beklediklerini sözlerine ekledi.

Bilen, “Dürüstçe konuşursak son üç ayda TL’nin yaşadığı kayıp güncel talepleri ve satışlara artış getirdi dersek çok doğruyu söylemiş olmayız. Seyahat kısıtlamaları peyderpey kalktıkça bir olacak talebin iki olmasını iki olacak talebin dört olmasını bekliyoruz” dedi.

“Seyahat kısıtlaması olmayan ülkelerden talep var”

Türkiye’ye yönelik seyahat yasaklarını kaldırmış olan Almanya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinden gelen taleplerde artış olduğunu kaydeden Bilen, sözlerine şöyle devam etti:

“Türk kökenli insanların olduğu ve Türkiye’deki ekonomik durumu daha yakından takip eden ülkelerde net olarak satışların arttığını söyleyebiliriz. Türkiye’yi yakından takip eden bu pazarlarda üç yıldıza gelecek müşterinin dört yıldızlı otelleri tercih ettiğini, dört yıldıza gelecek müşterinin beş yıldızlı oteli tercih ettiğini görüyoruz. Farklı ülkelerden çok daha iyi hizmeti çok daha ucuza satın alacağı için Türkiye’ye yönelik kaymalar olduğunu seyahat kısıtlamalarının daha gevşek olduğu bu piyasalarda birebir gözlemliyoruz.”

“Rakipleri nezdinde turizm açısından daha ucuz olan bir Türkiye var”

Pandemi nedeniyle ötelenen bir talep olduğunu ifade eden Pronto Tur Genel Müdürü Ali Onaran da, 2022 yılında Türkiye’nin yurtdışından gelen turistler açısından iyi bir yıl geçireceğini umduklarını söyledi. Onaran, “Bunun yanında rakipleri nezdinde turizm açısından daha ucuz olan bir Türkiye var. Bunları üst üste koyduğumuz zaman 2022’nin yurtdışından gelen turistler açısından hakikaten başarılı geçeceğini düşünüyorum. Hem Rusya’dan hem Almanya’dan hem de açılacağını düşündüğümüz şu anda kapalı olan İspanya, İtalya gibi ülkelerden daha fazla turist alacağımıza inanıyorum. Tabii bunu pandeminin farklı durumlara gitmeyeceğini düşünerek söyleyebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin komşu ülkelere göre daha ucuz olması nedeniyle yabancı turistlerin hemen dikkatini çektiğini ifade eden Onaran, sözlerine şöyle devam etti: “Bir tarafta Yunanistan’da 1 hafta tatil var bir tarafta Türkiye’de bir haftalık tatil var. Döviz bazında Türkiye bu tatili 500 Euro’ya veriyor, Yunanistan ise bunu 700 Euro’ya veriyor. Özellikle de fiyat odaklı olan turistler açısından bu, yönelme açısından bir etki yapıyor.”

Onaran, “Esasında bizim için bu bir avantaj mı dezavantaj mı? Bunu iyi düşünmek gerekiyor. Çünkü gelen turistlere sonuç olarak ürününüzü ucuza satıyorsunuz. Belki sonuçta yine bir kar olacak ama sonuçta topladığınız parayı dolar bazında örneğin 20 milyar dolar toplamayı düşünüyorsanız, belki bu 20 milyar doları çok daha fazla turist ağırlayarak toplamaya çalışacaksınız” diye konuştu.

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