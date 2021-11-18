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Döviz mevduatları 2 milyar dolar yükseldi

18.11.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 12 Kasım haftasında döviz mevduatları 2 milyar dolar artışla 235,17 milyar dolara yükseldi.

Döviz mevduatları yeniden 235 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 12 Kasım haftasında döviz mevduatları 235,17 milyar dolara yükseldi. 5 Kasım haftasında döviz mevduatları 233,30 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

1 MİLYAR DOLAR ARTTI

12 Kasım haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları 847 milyon dolar artışla 143,7 milyar dolara yükseldi. Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1 milyar dolar artışla 91,5 milyar dolar oldu.

Parite etkisinden arındırılmış veri setine bakıldığında ise gerçek kişilerin döviz mevduatlarında toplam mevduatlarda artışın 1,5 milyar dolar olduğu izlendi. Gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 234 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 1,25 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Verilerin ardından döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranı yüzde 55,2 oldu.

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Amerikan Doları TCMB
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