Merkez’in kararının ardından dolar yükseldi! 1 dolar ne kadar oldu?

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, Kovid-19 salgını ve iç piyasada yaşanan gelişmelere paralel olarak işlemlerini sürdüren dolar ve euroda yükseliş devam ediyor. Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dolar ve euro, yükseldi.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Gece saat 4.20 sıralarında 10.97 lirayı görerek tarihî rekorunu kıran dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu’nun (PPK) faiz indirimi kararının ardından 10,74 TL'ye, euro 12,19 TL'ye, İngiliz Sterlini ise 14,51 TL’ye yükseldi.

Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararından önce 10,57 TL civarında hareket ediyordu... Dolar 14:16 sıralarında 10,95 seviyelerinden işlem gördü.

2021 YILINDA ALINAN FAİZ KARARLARI

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

Ekim ayında da faizler 200 baz puan indirilerek, yüzde 18’den yüzde 16’ya çekilmişti.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından kasım ayı faiz kararı açıklandı. Faizlerde 100 baz puan indirime gidildi.



