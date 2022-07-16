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Döviz piyasasındaki hareketlilik gurbetçileri altına yöneltti! Çeyrek altın...

16.07.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın çeşitli ülkelerinden memleketlerine gelen gurbetçiler döviz piyasasındaki hareketlilik nedeniyle altına yöneldi. Mustafa Aslan isimli kuyumcu, geçen yıl 80 euro olan çeyrek altının bu yıl 92 euro olduğunu belirterek "Altın euroya karşı daha fazla prim yaptı. O sebepten dolayı gurbetçi arkadaşlarımız euro yerine altını tercih etti." ifadelerini kullandı.

Döviz piyasasındaki hareketlilik gurbetçileri altına yöneltti! Çeyrek altın...

Aksaray’da geçen hafta gurbetçilerin yoğunlukla başlattığı sıla-i rahimin ardından kentin döviz piyasasında hareketlilik yaşandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden memleketlerine gelen gurbetçiler hem tatil yapmak hem de yatırım yapmak için dolar ve euro bazındaki dövizlerini bozdurmaya başladı. Kapalı Çarşı'daki döviz ve kuyumcu esnafları gurbetçilerin gelmesiyle birlikte yoğun mesai harcarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) belirlediği faiz oranları gurbetçiyi döviz bozdurduktan sonra altın yatırımına yöneltti. Döviz işletmecileri doların euroya karşı bir nebze daha değer kazandığını belirtirken, kuyumcular geçen yıl 80 euro değerinde olan çeyrek altının bu yıl 92 euro değerinde olduğunu belirtti.

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'HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK'

Döviz kurlarındaki etkileşimin devam edeceğini düşünen ve hareketliliğin olduğunu anlatan döviz işletmecisi Ramazan Çetin, “Aksaray’ımızın en büyük şanslarından birisi de gurbetçi kardeşlerimizdir. Aksaray’ı o yönde şanslı iller arasında sayıyoruz. Tabi gurbetçinin gelmesiyle Aksaray’da hareketlilik başladı. Hareketliliğin yanında şu aralar stabil devam ediyor. Şu anda dolar ve euro paritesine bağlı olarak doların biraz daha değer kazandığını görüyoruz. Onun getirdiği dezavantajlarda euroya ters tepki veriyor. Şu anlık euro biraz gevşemektedir. Fed’in faiz artırımından dolayı dolar paritesi dolar ve euroyu eşitlemiş durumda, faiz artırımı bekleniyor. Piyasanın satın almasına bakacağız. Önümüzdeki günlerde tekrar hareketliliklerin devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.

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'ÇEYREK ALTIN 92 EURO OLDU'

Döviz hareketliliğinin altın piyasasına olumlu yönde yansıdığını belirten kuyumcu Mustafa Aslan, “Şimdi altına olumlu yönde yansıdı. Çünkü altın tüm para birimleri ile birlikte euroya karşı da değer kazandırıyor. Örneğin geçen yıl 80 euro olan bir çeyrek altın bu yıl 92 euro oldu. Yani her yıl altın euroya karşı daha fazla prim yaptı. O sebepten dolayı gurbetçi arkadaşlarımız euro yerine altını tercih etti. Ağırlıklı olarak ziynet ve 22 ayar işçiliksiz bilezik tarzı ürünleri tercih ediyorlar. Onu da daha çok tabi sezonun sonuna doğru yani paraları kaldığı zaman değerlendirmeyi düşünüyorlar. Yani bize olan talepleri 8. aya doğru gurbetçilerin dönüşleriyle birlikte artıyor” diye konuştu.

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Gurbetten geldiği memleketinde hem alışveriş hem de altın yatırımı yaptığını anlatan Seyhan Taş (41), “Hollanda’dan geliyorum. 6 hafta kadar bir tatil izni yapacağım. Gelip burada bol bol harcama yapıyoruz. Vallahi şu an döviz bizim açımızdan iyi. Yükselişte tabi ki bizde elimizden geldiğince harcıyoruz. Bozuyoruz, yatırım tabi ki biraz daha altından yana. Hanımlar biraz daha altına düşkün olduğu için fazlalık tercih altın oluyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın döviz Euro
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