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DSİ Genel Müdürlüğü'ne atama! Erdoğan imzaladı: Mehmet Akif Balta yeni genel müdür oldu

13.05.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde yeni atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'den duyurulan karara göre daha önce DSİ Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Akif Balta genel müdür görevine getirildi.

DSİ Genel Müdürlüğü'ne atama! Erdoğan imzaladı: Mehmet Akif Balta yeni genel müdür oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Akif Balta, Balta'dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ekinci atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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MEHMET AKİF BALTA KİMDİR?

1975 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu Trabzon Akçaabat Merkez İlkokulu, Orta-Lise tahsilini Akçaabat İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1997 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 1999 yılında Erzurum’da kısa dönem olarak askerliğini tamamladı. 18.07.2000 tarihinde DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. 2000 yılından beri DSİ’de çeşitli birimlerde

Mühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. 29 Temmuz 2021 tarihinden itibaren DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Akif Balta 28.12.2022 tarihi itibari ile DSİ Genel Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

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devlet su işleri

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