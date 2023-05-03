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DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? DSİ.gov.tr işçi alımı sonuçları

03.05.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi İŞKUR'da yayımlanan ilanlara başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Devlet Su İşleri'ne alınacak 908 işçi için 17 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında yapılan başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki, İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, DSİ.gov.tr işçi alımı sonuçları ekranı...

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? DSİ.gov.tr işçi alımı sonuçları

DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi 3 Mayıs 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İŞKUR ilanlarına başvuruda bulunanlara ilişkin daha önce yapılan açıklamada istenen evraklar v.b. bilgilerin Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulacağı belirtilmişti. DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi merak konusu oldu. İşte DSİ işçi alımı kura sonuçları ile ilgili merak edilenler...

DSİ kura çekilişi

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DSİ işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Çekiliş noter huzurunda yapılacak.

DSİ kura çekilişi

Kura yeri, saati, istenen evraklar v.b. bilgiler işçi alımı yapılacak Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulacak.

DSİ KURA ÇEKİMİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

DSİ kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

DSİ kura çekilişi

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ işçi alımı başvuruları 17 Nisan - 24 Nisan tarihleri arasında alındı.

DSİ sürekli işçi alımı sonuçlarının tarihi ilgili olarak henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

DSİ işçi alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden de açıklanacak.

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