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DSİ personel alımı 2023 ne zaman, başvurular başladı mı? DSİ sürekli işçi alım şartları nedir? 1727 sürekli işçi alınacak

11.04.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ personel alımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından DSİ bünyesinde istihdam edilmek isteyenler DSİ personel alımı 2023 ne zaman, başvurular başladı mı? DSİ sürekli işçi alım şartları nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

DSİ personel alımı 2023 ne zaman, başvurular başladı mı? DSİ sürekli işçi alım şartları nedir? 1727 sürekli işçi alınacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere farklı branşlarda 1727 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu duyurunun ardından personel alımına dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, DSİ personel alımı 2023 ne zaman? DSİ sürekli işçi alım şartları ne, kimler başvuru yapabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

DSİ PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN?

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü işçi alımlarının 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi. Ancak başvuru tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı. Konu hakkında yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

bakan kirişçi

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DSİ dsi işçi alımı dsi personel alımı

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