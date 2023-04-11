DSİ personel alımı 2023 ne zaman, başvurular başladı mı? DSİ sürekli işçi alım şartları nedir? 1727 sürekli işçi alınacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere farklı branşlarda 1727 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Bu duyurunun ardından personel alımına dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, DSİ personel alımı 2023 ne zaman? DSİ sürekli işçi alım şartları ne, kimler başvuru yapabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

DSİ PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN?

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü işçi alımlarının 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi. Ancak başvuru tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı. Konu hakkında yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.





