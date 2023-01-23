FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DSİ PERSONEL ALIMI başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? DİKKAT DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı başvurusunda SON GÜN!

DSİ PERSONEL ALIMI başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? DİKKAT DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı başvurusunda SON GÜN!

23.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ personel alımı başvuruları Devlet Su İşleri'ne bin 273 sözleşmeli eleman alınacak. Başvuru için adaylardan 2022'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve üniversite mezunlarının KPSSP3, önlisans mezunlarının ise KPSSP93 puan türünden geçerli bir puan almış olmaları bekleniyor. Lise mezunlarının ise KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmaları gerekiyor. Peki, DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ başvuru şartları neler?

DSİ PERSONEL ALIMI başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? DİKKAT DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı başvurusunda SON GÜN!

DSİ personel alımı başvuru alımı bugün bitiyor. DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı için başvurular “Kariyer Kapısı” internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. DSİ personel alımında adaylar yayımlanan pozisyonlardan sadece birine başvuru gerçekleştirebilecek. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı başvurusu “Kariyer Kapısı” internet adresi
üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DSİ personel alımı için şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

dsi

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3,
önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan
türünden geçerli bir puana sahip olmak.
6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

dsi-başvuru-şartları

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildiO ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi
O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildiO ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi
Vergi ve kredi borcuna yapılandırma geliyor!Vergi ve kredi borcuna yapılandırma geliyor!
Anahtar Kelimeler:
dsi personel alımı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 48 ay vadeyle ödeme seçeneği...

Devlete borcu olanın gözü bugün Beştepe'de! 48 ay vadeyle ödeme seçeneği...

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi

Ekmekten sonra sıra simitte! Bu sabah değişti

Ekmekten sonra sıra simitte! Bu sabah değişti

Zam pazarlığı başlıyor! Ücret oranı masada olacak

Zam pazarlığı başlıyor! Ücret oranı masada olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.