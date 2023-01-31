DSİ personel alım sonuçları merak ediliyor. 23 Ocak'ta tamamlanan DSİ başvurularının ardından gözler son dakika sonuç açıklamalarına çevrilmiş durumda. DSİ'nin (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam bin 273 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ sonuçları nasıl öğrenilir? Gözler DSİ SONUÇ ekranında...

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu yıl toplamda 1273 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu ve başvuruları 11-23 Ocak tarihleri arasındakabul etti. Başvuruların sona ermesi ile birlikte gözler sonuç açıklamasına çevrildi ancak henüz başvuru sonuçları açıklanmadı.

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Personel alımı için yayınlanan ilanda son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayınlanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Başvurular 23 Ocak’ta sona erdi. DSİ personel alımı sonuçlarının en geç Şubat ayının 7’sine kadar açıklanmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

İKİ KATI YEDEK ADAY BELİRLENECEK

Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2(İki) katı kadar da yedek aday belirlenecek.

ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KADROLAR

Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

DSİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

DSİ personel alımı başvuru sonuçlarının 7 Şubat 2023 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları, dsi.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

