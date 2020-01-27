DSİ’den fındığın başkenti Giresun’a 8 baraj, 2 gölet

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Giresun iline ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Giresun’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. 2003 yılından bugüne kadar 8 baraj ve 2 gölet tamamlanırken, toplamda 9,82 milyon m3 biriktirme hacmine ulaşıldı. Şuanda işletme safhasında 8 adet barajın bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Bu barajlar arasında bulunan Çamoluk Akyapı Barajının temelden yüksekliği 46 metredir. Baraj, 240 bin m3 su biriktirme hacmine sahiptir. 2018 yılında hizmete alınmıştır. Kentteki en önemli barajlarımızdan bir diğeri ise Şebinkarahisar Dönençay Barajıdır. Barajın temelden yüksekliği 51 metredir. Baraj, 1,82 milyon m3 su biriktirme hacmine sahiptir. 2017 yılında hizmete alınmıştır" dedi.

İnşaat safhasındaki barajlara da değinen Aydın, “İnşaat aşamasında 9 barajımız bulunmaktadır. Bunlardan biri Çamoluk Gücer Barajıdır. Barajın temelden yüksekliği 52 metredir. 650 bin m3 su biriktirme hacmine sahip baraj, bin 930 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Yüzde 34 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bir diğer barajımız ise Şebinkarahisar Ovacık Barajıdır. Barajın temelden yüksekliği 44 metredir. 1,19 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj, 6 bin 260 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Yüzde 83 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Giresun ilimizde kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek baraj inşaatlarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Genel Müdür Aydın, Giresun’da 1 sulama tesisinin tamamlandığını ve toplamda bin 830 dekar arazinin sulamaya açıldığını kaydederek, "Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 5 sulama tesisi projemiz daha var" diye konuştu.