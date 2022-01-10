FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Duayen yatırımcı Mobius'tan enflasyon ve altın yorumu

Duayen yatırımcı Mobius'tan enflasyon ve altın yorumu

10.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Haberi: Türkiye'ye uzun yıllardır yatırım yapan duayen yatırımcı Mark Mobius'tan yeni enflasyon açıklaması geldi. Geçen haftalarda Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceğini belirten Mobius, elinde olanı satmayacağını da bildirmişti. Öte yandan ünlü yatırımcı 'Yatırımınızın yüzde 10'unu altın yapın' çağrısında da bulunmuştu.

Duayen yatırımcı Mobius'tan enflasyon ve altın yorumu

Son dakika haberine göre, Duayen yatırımcı Mark Mobius, enflasyon rakamlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

Mobius, enflasyon risklerinin yeteri kadar fiyatlanmadığını ve ABD tahvil getirilerinin daha da yükselebileceğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan Mobius geçen yıl ABD'deki para arzının yüzde 30 arttığını, bu durumda enflasyonun yukarı gitmesinin beklenmesi gerektiğini belirtti.

Getirilerin yükselmesiyle teknoloji şirketlerinin değerlerinin düşeceğini ifade eden Mobius, gelir sağlayan ve temettü veren şirketlerin pozitif ayrışacağını öngördü.

Mobius; yazılım, donanım, tıbbi hizmetler ve bazı tüketici şirketlerinin hisseleriyle ilgilendiğini söyledi.

Ülke bazında Hindistan ve Tayvan için iyimser bir pozisyonu olduğunu belirten Mobius, Türkiye ve Güney Afrika'da da yatırımları olduğunu ekledi.

iStock-1275277599

ALTIN ÖNGÖRÜSÜ

Mobius açıklamasında yatırımcılara ev ve altın önerisinde bulunarak şu sözleri söyledi:

Özsermaye karlılığı yüksek şirketlerin hisselerinin alınması gerekli. Para birimindeki devalüasyona karşı en iyi koruyacak şey hisselerdir. Altın da öneririm, belki portföyünüzün yüzde 10’nu altın olmalı ve eğer eviniz yoksa ev almanızı tavsiye ederim. Altın iyi performans sergilemeye devam edecek, kısa vadede kazanç beklemeyin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil satışlarında korkutan tablo! Otomobil satışlarında korkutan tablo!
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem!

Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem!

Merkez bankası duyurdu! Banknotlarda değişiklik

Merkez bankası duyurdu! Banknotlarda değişiklik

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Otomobil satışlarında korkutan tablo!

Otomobil satışlarında korkutan tablo!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.