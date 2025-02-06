Dubai çikolatası kapıdan döndü! Kapış kapış satılıyorken içinden çıkanı duyunca iade ettiler

Dünyanın gündemine oturan Dubai çikolatası çılgınlığı devam ediyor. Antep fıstığı, kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatası dünyanın yeni gözdesi oldu. Adeta tüketim çılgınlığı yaşanırken Türkiye'den ihraç edilen Dubai çikolataları iade edildi.

CİDDİ RİSK TESPİT EDİLDİ

Limon, zencefil, antep fıstığı gibi birçok meyve ve sebzenin ihracatında problemler yaşanmaya devam ediyorken bu sefer de Danimarka Dubai çikolatalarını iade etti. Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi’ne (RASFF) yapılan bildirime göre, Danimarka’nın Türkiye’den aldığı Dubai çikolataları için ‘geri çağırma’ kararı verildi. Ürünlerin ‘ciddi risk’ barındırdığı belirtildi.

Danimarka Türkiye'de üretilen Dubai çikolatalarında 'beyan edilmemiş alerjen madde' tespit edildiğini kaydetti. Söz konusu maddenin ise susam olduğu belirtildi.

ALMANYA'DA DAVALIK OLMUŞTU!

Almanya'nın Köln kentindeki bir mahkeme Türkiye'de üretilen çikolataları "Dubai çikolatası" etiketiyle satışa sunan süpermarket zinciri Aldi Süd aleyhinde karar vermiş ve Dubai çikolatalarının yalnızca Dubai’de üretilmiş olması gerektiğine hükmedilmişti.