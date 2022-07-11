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Dudak uçuklatan anlaşma feshedildi, Twitter hisseleri çakıldı!

11.07.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter hisseleri Elon Musk'ın satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından düştü. Söz konusu düşüşle Twitter'ın hisse değerinin, Musk'ın nisanda yaptığı teklifin altına indiği dikkati çekti. İşte haberin detayları...

Dudak uçuklatan anlaşma feshedildi, Twitter hisseleri çakıldı!

Sosyal medya şirketi Twitter'ın hisseleri, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmesi sonrası sert düşüş gösterdi.

New York borsasında TWTR koduyla işlem gören şirketin hisse değeri, haftanın ilk işlem gününde yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek 33,86 dolara geriledi.

Twitter hisselerinde yaşanan düşüş, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından geldi.

Söz konusu düşüşle Twitter'ın hisse değerinin, Musk'ın nisanda yaptığı teklifin altına indiği dikkati çekti.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

MUSK, SATIN ALMA ANLAŞMASINI BİRDEN ÇOK HÜKMÜNÜN İHLALİNİ GEREKÇE GÖSTEREREK FESHETMİŞTİ

SEC'e cuma günü yapılan bildirimde ise Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarılmıştı.

Elon Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü kaydedilmişti.

TWİTTER, YASAL İŞLEM BAŞLATMAYI PLANLIYOR

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Musk'ın fesih kararının ardından anlaşmasının uygulanması için yasal işlem başlatılmasının planlandığını duyurmuştu.

Taylor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter Yönetim Kurulu, Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi tamamlamayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor." ifadesini kullanmıştı.
Twitter Yönetim Kurulu Başkanı, açılacak davayı kazanacaklarından emin olduğunu vurgulamıştı.

Fesih kararıyla işlemin tamamlanmaması durumunda Musk'ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme gelmişti. (AA)

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Elon Musk hisse
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